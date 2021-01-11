Женщины завоевывают города, у мужчин есть причина волноваться

Впервые об этом серьезно заговорили в момент избрания президентом Керсти Кальюлайд. Еще более актуальным обсуждение роли женщин в политике стало после избрания лидером Реформистской партии Каи Каллас. В свете последних событий уже можно говорить об определенной тенденции.
Почему женщины оказались востребованы?
Не видать женщинам ведущих ролей в политике, если бы предыдущее лидерство мужчин принесло Эстонии стабильность и процветание. В 2016 году раздрай между партиями сильно осложнил избрание президента, и вскоре многолетнее партнерство правых партий оказалось возможным разрушить коротким разговором в курилке. Эти события показали всю неустойчивость мужского стиля управления страной. Последующие правительства Ратаса быстро исчерпали запас новых идей, многие действия были спонтанными и противоречивыми, принесли больше новых проблем, чем свежих решений. Нынешняя же коалиция тратит половину времени на внутренние разборки и самосохранение.
В стране устали от противоречивой и неконструктивной деятельности власти. Игнорирование центристами в 2019 году предвыборных обещаний о невозможности коалиции с EKRE существенно ухудшило политическую культуру, поэтому члены нынешней коалиции сверх меры занимаются политическим выживанием. Не только перспективным планам, но даже важным проблемам экономики и Covid-19 не уделяется достаточно времени. На протяжении последних 8-10 лет все парламентские партии так или иначе «подставили» друг друга, в результате доверие между ведущими политиками находится на уровне близком к нулю. Появилась потребность в смене стиля управления на всех уровнях.
Вышеописанный тупик способствовал появлению новой партии Eesti 200, которая в последние месяцы прочно закрепилась в первой тройке рейтингов, а ее лидер Кристина Каллас показывает хорошие результаты как возможный кандидат в премьеры. До парламентских выборов еще более двух лет, настало время определить приоритеты, а рейтинги реализовать в какие-то политические приобретения. Завоевание Тарту выглядит логичной и выполнимой целью. Кристина Каллас - видный представитель сферы образования, до недавнего времени руководитель Нарвского колледжа ТУ, PhD, давно пользуется авторитетом у интеллигенции. Поэтому решение побороться именно за должность именно мэра культурной и научной столицы для Кристины Каллас выглядит логично. Помимо 20-процентного рейтинга в Тарту решение наверняка было связано с «воцарением» нашей следующей героини - Кадри Райк - в Нарве, что сделало бесперспективным фокусирование Кристины Каллас и ее партии на северо-востоке. Успех же в Тарту более вероятен, он придаст вес этой сравнительно неопытной политической силе и закрепит ее в верхних строчках рейтингов.
Кадри Райк и Нарва нашли друг друга
Кадри Райк покинула в 2015 году пост руководителя основанного при ее активном участии Нарвского колледжа Тартуского университета, чтобы возглавить Академию Внутренней обороны, а позже стала главой МВД. Но мало кто сомневался в ее возвращении в Нарву. В 2017 году на местных выборах она набрала лучший личный результат в Нарве (1490), руководимый ею союз сразу стал весомой силой, получив четверть мест в горсобрании. На парламентских выборах 2019 года Райк получила в Ида-Вирумаа 2116 голосов. Все эти годы центристская часть нарвской власти упорно боролась между собой. После неудачных для ее партии парламентских выборов 2019 года Кадри Райк стала «простым» парламентарием, и, как мне кажется, откровенно заскучала в столице, что совпало с очередным кризисом власти в Нарве. На очередном витке противостояния местных элит среди центристских депутатов не оставалось вариантов иначе как привлечь в правящую коалицию Райк вместе с руководимым ею союзом «Наша Нарва». Ее личное пристрастие к конкретной практической деятельности, успешная деятельность на высоких должностях, авторитет у жителей Нарвы дают большие надежды на позитивные изменения в городе под ее руководством.