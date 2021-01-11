Женщины завоевывают города, у мужчин есть причина волноваться

Впервые об этом серьезно заговорили в момент избрания президентом Керсти Кальюлайд. Еще более актуальным обсуждение роли женщин в политике стало после избрания лидером Реформистской партии Каи Каллас. В свете последних событий уже можно говорить об определенной тенденции.

Почему женщины оказались востребованы?

Не видать женщинам ведущих ролей в политике, если бы предыдущее лидерство мужчин принесло Эстонии стабильность и процветание. В 2016 году раздрай между партиями сильно осложнил избрание президента, и вскоре многолетнее партнерство правых партий оказалось возможным разрушить коротким разговором в курилке. Эти события показали всю неустойчивость мужского стиля управления страной. Последующие правительства Ратаса быстро исчерпали запас новых идей, многие действия были спонтанными и противоречивыми, принесли больше новых проблем, чем свежих решений. Нынешняя же коалиция тратит половину времени на внутренние разборки и самосохранение.

В стране устали от противоречивой и неконструктивной деятельности власти. Игнорирование центристами в 2019 году предвыборных обещаний о невозможности коалиции с EKRE существенно ухудшило политическую культуру, поэтому члены нынешней коалиции сверх меры занимаются политическим выживанием. Не только перспективным планам, но даже важным проблемам экономики и Covid-19 не уделяется достаточно времени. На протяжении последних 8-10 лет все парламентские партии так или иначе «подставили» друг друга, в результате доверие между ведущими политиками находится на уровне близком к нулю. Появилась потребность в смене стиля управления на всех уровнях.

Вышеописанный тупик способствовал появлению новой партии Eesti 200, которая в последние месяцы прочно закрепилась в первой тройке рейтингов, а ее лидер Кристина Каллас показывает хорошие результаты как возможный кандидат в премьеры. До парламентских выборов еще более двух лет, настало время определить приоритеты, а рейтинги реализовать в какие-то политические приобретения. Завоевание Тарту выглядит логичной и выполнимой целью. Кристина Каллас - видный представитель сферы образования, до недавнего времени руководитель Нарвского колледжа ТУ, PhD, давно пользуется авторитетом у интеллигенции. Поэтому решение побороться именно за должность именно мэра культурной и научной столицы для Кристины Каллас выглядит логично. Помимо 20-процентного рейтинга в Тарту решение наверняка было связано с «воцарением» нашей следующей героини - Кадри Райк - в Нарве, что сделало бесперспективным фокусирование Кристины Каллас и ее партии на северо-востоке. Успех же в Тарту более вероятен, он придаст вес этой сравнительно неопытной политической силе и закрепит ее в верхних строчках рейтингов.

Кадри Райк и Нарва нашли друг друга