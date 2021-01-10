Вс, 10.01.2021
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Марина Кальюранд
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  • Случайный прохожий спас провалившегося под лед ребенка
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Случайный прохожий спас провалившегося под лед ребенка

Тонкий лед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня около 15.30 спасателей вызвали в окрестности Kuldne Kodu, где в пруд упал ребенок. Случайный прохожий спас его до приезда спасателей, пишет Pärnu Postimees.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра, ребенок находился в десятке метров от берега.

Пресс-секретарь сказал, что они очень благодарны прохожему, что он пришел на помощь ребенку.

Несмотря на минусовую температуру, лед в Пярнумаа все еще очень тонкий. В связи с этим пресс-секретарь напоминает, что в настоящее время выход на лед запрещен. Кроме того, он попросил родителей рассказать детям об опасностях.

Слой льда толщиной более десяти сантиметров считается безопасным.

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