Случайный прохожий спас провалившегося под лед ребенка

Пресс-секретарь сказал, что они очень благодарны прохожему, что он пришел на помощь ребенку.

Несмотря на минусовую температуру, лед в Пярнумаа все еще очень тонкий. В связи с этим пресс-секретарь напоминает, что в настоящее время выход на лед запрещен. Кроме того, он попросил родителей рассказать детям об опасностях.