Вооруженный человек устроил бойню в Чикаго: несколько часов расстреливал попадающихся на пути людей

Местная полиция сообщила, что стрельба началась в 13:50 по местному времени. 32-летний подозреваемый Джейсон Найтенгейл начал стрелять на парковке по 30-летнему водителю одной из машин, который скончался на месте. Затем он зашел в расположенный рядом жилой дом, попросил позвонить и начал стрелять по работнице службы охраны, которая позже скончалась в больнице. Еще одной женщине - 77-летней жительнице дома, которая в тот момент забирала почту, Найтенгейл выстрелил в голову, она была госпитализирована в критическом состоянии.

Далее стрелок направился в другой дом, где, угрожая оружием, забрал ключи от машина своего знакомого и уехал на угнанном автомобиле. В 15:35 он вошел в один из магазинов и объявил об ограблении. Там он застрелил 20-летнего молодого человека и ранил 81-летнюю женщину. Около 17 часов он напал на автомобиль, в котором ехала женщина с 15-летней дочерью. Сидевшая за рулем мать не пострадала, девушка получила тяжелое ранение в голову, она находится в критическом состоянии. После этого стрелок вернулся в магазин, который он ограбил, и напал на прибывших на вызов полицейских.

Ему удалось скрыться от полиции и уехать в город Эванстон, где в 17:38 он открыл стрельбу в одной из аптек, а потом захватил заложницу в соседнем ресторане. Он ранил ее в голову, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Местные полицейские, прибывшие на вызов, застрелили Найтенгейла.