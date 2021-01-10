Негативный тест на Covid-19 для пересекающих границу Латвии: как будут проходить проверки?

Уже с 7 декабря пограничная служба осуществляет усиленный иммиграционный контроль на отдельных дорогах вблизи границ. На крупных автодорогах в 24-часовом режиме проводятся проверки совместно с земессаргами, а на небольших дорогах дежурят мобильные патрули, проверяя, заполнили ли въезжающие в Латвию анкеты на сайте covidpass.lv.

Для уменьшения возможностей ввоза в страну Covid-19 правительство постановило с 15 января усилить меры контроля на границе - для въезда в страну необходимо предъявить негативный тест на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Люди, которые при пересечении границы не смогут предъявить отрицательный тест, могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 2000 евро, но каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Новые требования вступят в силу одновременно с такими же требованиями в Литве и Эстонии.