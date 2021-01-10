Вс, 10.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Прогноз: на рынке труда в Эстонии большой спрос будет на эти профессии
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Прогноз: на рынке труда в Эстонии большой спрос будет на эти профессии

Касса страхования от безработицы.

ФОТО: Sille Annuk

В этом году в Эстонии на рынке труда ожидается переизбыток консультантов и чиновников бюро путешествий и серьезный дефицит разработчиков программного обеспечения, врачей-аудиологов и логопедов.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы по безработице, ссылаясь на данные проведенного в октябре прошлого года исследования потребностей рынка труда в Эстонии. В рамках исследования составители барометра рынка труда дали свой прогноз равновесия между спросом и потребностями на нем через 12 месяцев.

В соответствии с оценкой по профессиям, в большинстве профессий на рынке труда сохранится равновесие между спросом и предложением, в то же время, потребность в рабочей силе в два раза превысит остальные профессии.

Потребность в рабочей силе затронет самые разные сферы — от работников по уходу и сортировщиков мусора до специалистов высшего класса. Вместе с тем, избыток рабочей силы возникнет среди представителей таких профессий как кельнеры, официанты, бухгалтеры и руководители высшего звена.

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