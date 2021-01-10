Прогноз: на рынке труда в Эстонии большой спрос будет на эти профессии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы по безработице, ссылаясь на данные проведенного в октябре прошлого года исследования потребностей рынка труда в Эстонии. В рамках исследования составители барометра рынка труда дали свой прогноз равновесия между спросом и потребностями на нем через 12 месяцев.
В соответствии с оценкой по профессиям, в большинстве профессий на рынке труда сохранится равновесие между спросом и предложением, в то же время, потребность в рабочей силе в два раза превысит остальные профессии.
Потребность в рабочей силе затронет самые разные сферы — от работников по уходу и сортировщиков мусора до специалистов высшего класса. Вместе с тем, избыток рабочей силы возникнет среди представителей таких профессий как кельнеры, официанты, бухгалтеры и руководители высшего звена.