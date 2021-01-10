Человек провалился под лед озера Вильянди

Лед озера Вильянди в настоящее время очень тонкий и не выдерживает вес человека. Хотя, по данным члена Вильяндиского велосипедного клуба Микка Михкеля Ваабеля, толщина льда в некоторых местах составляет восемь сантиметров, на большей части озера Вильянди толщина льда составляет всего два-три сантиметра, поэтому передвижение по нему в данный момент крайне опасно. Безопасной толщиной льда для ходьбы и катания на коньках считается 10 сантиметров. Со стороны Вийратси есть участки, которые не покрыты льдом, а также полыньи.