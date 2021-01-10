Вс, 10.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Человек провалился под лед озера Вильянди
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Человек провалился под лед озера Вильянди

Viljandi järve jää on veel väga õhuke ja sealt võib hõlpsasti läbi kukkuda. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Marko Saarm

В Facebook-группе «Sind on märgatud, Viljandis» опубликован пост с благодарностью человеку, который сегодня около часа дня быстро отреагировал и помог выбраться из воды провалившемуся под лед озера Вильянди, пишет Sakala.

Лед озера Вильянди в настоящее время очень тонкий и не выдерживает вес человека. Хотя, по данным члена Вильяндиского велосипедного клуба Микка Михкеля Ваабеля, толщина льда в некоторых местах составляет восемь сантиметров, на большей части озера Вильянди толщина льда составляет всего два-три сантиметра, поэтому передвижение по нему в данный момент крайне опасно. Безопасной толщиной льда для ходьбы и катания на коньках считается 10 сантиметров. Со стороны Вийратси есть участки, которые не покрыты льдом, а также полыньи.

Только вчера в Facebook распространялась фотография катающихся на коньках на озере Вильянди.

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