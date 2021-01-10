Восстановление СССР и не только: Рейнсалу рассказал о других скандальных поправках Партии реформ

Рейнсалу написал, что в свете новой информации он убежден, что это предложение Партии реформ не было случайной ошибкой. Напомним, Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон представили предложение о поправке к референдуму о браке, которая включала в себя вопрос: «В Эстонской Республике было бы лучше жить, если бы страна была в составе России?»

Он отметил, что знакомясь с предложениями о поправках, с испугом обнаружил, что предложения Партии реформ касаются сверхчувствительных вопросов.

Рейнсалу обращает внимание на следующие предложения о поправках:

1. Предложение о проведении референдума о выходе Эстонии из НАТО (представил Валдо Рандпере).

2. Предложение о проведении референдума о восстановлении Эстонией Советского Союза (внесено Валдо Рандпере).

3. Предложение провести референдум, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России (представил Марко Михкельсон).

4. Предложение о проведении референдума о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии (выступила Аннели Акерманн).