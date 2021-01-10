Вс, 10.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Восстановление СССР и не только: Рейнсалу рассказал о других скандальных поправках Партии реформ
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Восстановление СССР и не только: Рейнсалу рассказал о других скандальных поправках Партии реформ

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») в социальных сетях указал на несколько предложений о поправках Партии реформ, которые, по его мнению, показывают, что предложение по России не было разовой ошибкой, пишет Postimees.

Рейнсалу написал, что в свете новой информации он убежден, что это предложение Партии реформ не было случайной ошибкой. Напомним, Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон представили предложение о поправке к референдуму о браке, которая включала в себя вопрос: «В Эстонской Республике было бы лучше жить, если бы страна была в составе России?»

Он отметил, что знакомясь с предложениями о поправках, с испугом обнаружил, что предложения Партии реформ касаются сверхчувствительных вопросов.

Рейнсалу обращает внимание на следующие предложения о поправках:

1. Предложение о проведении референдума о выходе Эстонии из НАТО (представил Валдо Рандпере).

2. Предложение о проведении референдума о восстановлении Эстонией Советского Союза (внесено Валдо Рандпере).

3. Предложение провести референдум, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России (представил Марко Михкельсон).

4. Предложение о проведении референдума о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии (выступила Аннели Акерманн).

По словам министра иностранных дел, эти примеры - знак более систематического плана. «Идея этого предложения (связанные с Россией - прим. ред.) была ясна: дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха».

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