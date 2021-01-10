Восстановление СССР и не только: Рейнсалу рассказал о других скандальных поправках Партии реформ

Рейнсалу написал, что в свете новой информации он убежден, что это предложение Партии реформ не было случайной ошибкой. Напомним, Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон представили предложение о поправке к референдуму о браке, которая включала в себя вопрос: «В Эстонской Республике было бы лучше жить, если бы страна была в составе России?»
Он отметил, что знакомясь с предложениями о поправках, с испугом обнаружил, что предложения Партии реформ касаются сверхчувствительных вопросов.
Рейнсалу обращает внимание на следующие предложения о поправках:
1. Предложение о проведении референдума о выходе Эстонии из НАТО (представил Валдо Рандпере).
2. Предложение о проведении референдума о восстановлении Эстонией Советского Союза (внесено Валдо Рандпере).
3. Предложение провести референдум, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России (представил Марко Михкельсон).
4. Предложение о проведении референдума о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии (выступила Аннели Акерманн).
По словам министра иностранных дел, эти примеры - знак более систематического плана. «Идея этого предложения (связанные с Россией - прим. ред.) была ясна: дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха».