Вс, 10.01.2021
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна. Марина Кальюранд
Марина Кальюранд
1
1 мин для прочтения

В Латвии выявлен новый штамм Covid-19

Апоптотическая клетка, инфицированная коронавирусом. Иллюстративное фото.

ФОТО: NIAID/via REUTERS

В Латвии тоже выявлен новый штамм Covid-19, сообщила передача Латвийского телевидения "Панорама".

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и образования Янис Кловиньш подтвердил, что у одного из заболевших в Латвии выявлен штамм вируса, который распространяется в Великобритании.

В Центре профилактики и контроля заболеваний ранее заявили, что новый штамм коронавируса по тяжести заболевания не отличается от прежнего, но значительно заразнее.

После выявления этого штамма в Великобритании Латвия, как и другие европейские страны, временно прекратила пассажирское сообщение с ней. В настоящее время для предотвращения распространения нового штамма вируса все, кто возвращается из Великобритании и ЮАР, должны строго соблюдать 10-дневную самоизоляцию и сдать тест.

Новый штамм Covid-19 ранее был обнаружен также в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back