Медсестра Нарвской больницы: первые два дня после вакцинации болела рука
Среди работников Нарвской больницы есть и те, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Среди работников Нарвской больницы есть и те, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В основном они отказываются, потому что не доверяют вакцине. Говорят, что она новая, крупных исследований не было", - рассказала главная сестра Нарвской больницы Наталья Метелица.
"Первые два дня у меня поболела рука, но потом ничего не было. Я доверяю этой вакцине", - сказала Метелица.