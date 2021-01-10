Медсестра Нарвской больницы: первые два дня после вакцинации болела рука

"В основном они отказываются, потому что не доверяют вакцине. Говорят, что она новая, крупных исследований не было", - рассказала главная сестра Нарвской больницы Наталья Метелица.

"Первые два дня у меня поболела рука, но потом ничего не было. Я доверяю этой вакцине", - сказала Метелица.