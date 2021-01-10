Вс, 10.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Медсестра Нарвской больницы: первые два дня после вакцинации болела рука
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Медсестра Нарвской больницы: первые два дня после вакцинации болела рука

Вакцина от коронавируса.

ФОТО: PASCAL GUYOT/AFP

Среди работников Нарвской больницы есть и те, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В основном они отказываются, потому что не доверяют вакцине. Говорят, что она новая, крупных исследований не было", - рассказала главная сестра Нарвской больницы Наталья Метелица.

"Первые два дня у меня поболела рука, но потом ничего не было. Я доверяю этой вакцине", - сказала Метелица.

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