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Исследователи полагают, что после пандемии желающих сесть за руль заметно прибавится. Уже сейчас нежелание пользоваться общественным транспортом достигло в некоторых странах наивысшей отметки за 18 лет. Что это означает для нашего будущего и будущего городов?

Во время локдаунов дороги пустеют, однако исследователи полагают, что после пандемии желающих сесть за руль заметно прибавится. Уже сейчас нежелание пользоваться общественным транспортом достигло в некоторых странах наивысшей отметки за 18 лет. Что это означает для нашего будущего и будущего городов?

До начала этого года Элли Ванденберг регулярно ездила на работу на автобусе. От ее квартиры в районе Сити-Парк в Денвере, штат Колорадо, до офиса в финансовом учреждении на оживленной площади Сивик-Центр всего четыре километра.

Оставляя машину дома, Элли экономила время и 200 долларов в месяц на парковку. Но затем вмешалась пандемия. "В мае, когда люди стали возвращаться на работу в офис, автобусы стали ходить реже, а число пассажиров ограничили 15", - говорит она.

К этому добавились бесконечные сообщения о пассажирах, не носящих маски и не соблюдающих нормы социального дистанцирования. Элли плюнула на экономию и начала ездить на работу на машине.

В этом Элли не одинока. Количество пассажиров в общественном транспорте упало до исторического минимума как в Америке, так и в Европе, в том числе в лондонской подземке и метро Нью-Йорка.

Между тем, недавние исследования показывают, что хотя во время пандемии мы явно предпочитаем ездить на велосипеде и ходить пешком, многим не терпится вернуться за руль. А после окончания эпидемии люди начнут ездить на машинах еще больше.

Специалисты по транспортному планированию предупреждают, что этот стремительный возврат к комфорту, который предоставляют автомобили, может привести к нескончаемым пробкам на улицах. А это помешает восстановлению экономики в городах по всему миру.

В ноябрьском отчете британской компании автомобильных услуг RAC утверждается, что пандемия, возможно, отбросила страну на десятилетия назад в вопросе отношения граждан к вождению личных автомобилей и общественному транспорту.

Из 3000 опрошенных автовладельцев 68% считают, что автомашина нужна для повседневных дел - по сравнению с 54% в прошлом году.

Нежелание пользоваться общественным транспортом достигло наивысшей отметки за 18 лет. Около 54% ​​респондентов заявили, что безопасность является главным соображением, и только 43% готовы вернуться в общественный транспорт, если бы он стал лучше работать - это самый низкий показатель с 2002 года.

Getty Images Нежелание пользоваться общественным транспортом достигло наивысшей отметки за 18 лет.

"Пандемия заставила автовладельцев осознать, что они зависят от своих машин больше, чем когда бы то ни было, - говорит Род Деннис, специалист RAC по анализу данных. - Вопрос заключается в том, насколько глубоко укоренилось это изменение отношения".

Поведение представителей поколения, которое исторически меньше всего интересовалось владением автомашиной, "поколения Z", дает некоторое представление о том, как меняется наше отношение к автомобилям.

Auto Trader, электронная автомобильная торговая площадка, сообщает, что 15% аудитории ее вебсайта в Великобритании в период с июня по сентябрь были люди в возрасте от 18 до 24 лет - по сравнению с 6% за тот же период в 2019 году.

Рори Рид, директор канала Auto Trader UK на YouTube, отметил, что "пандемия изменила взгляды молодых людей на владение автомобилем и заставила их задуматься о приобретении машины раньше, чем обычно, поскольку они стремятся меньше полагаться на общественный транспорт и хотят минимизировать риск распространения коронавируса".

При этом, что удивительно, люди понимают связанные с этим экологические риски, но зачастую их это не останавливает.

Опрос 26 тысяч человек из 25 стран, проведенный YouGov-Cambridge Globalism Project в июле-августе 2020 года, показал, что подавляющее большинство принимает ответственность человека за изменение климата. Тем не менее из того же опроса ясно, что большинство респондентов планирует в будущем водить больше, чем раньше.

Например, в Бразилии 88% респондентов верят в изменение климата, вызванное деятельностью человека. И около 60% опрошенных заявили, что после пандемии будут использовать машину чаще, чем раньше. И только 12% сказали, что станут садиться за руль реже.

Более 40% респондентов в США и Австралии тоже заявили, что будут водить больше после пандемии - по сравнению со всего лишь 10%, готовыми ограничить свое время за рулем еще больше.

Getty Images Люди понимают зависимость между вредными выбросами и изменением климата, но от автомашин отказываться не собираются.

Загруженность дорог в некоторых городах уже превзошла уровень до начала пандемии. Париж побил рекорд в конце октября в преддверии нового локдауна, когда пробки в городе растянулись почти на 700 км.

Количество пробок на окраинах Лондона выросло почти на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Трафик в австралийском Перте в настоящее время на 18% превышает уровень до пандемии.

Многие мировые лидеры, в первую очередь избранный президент США Джо Байден, объявили о планах восстановления экономики с помощью инвестиций в экологически чистую энергию. Однако стремительный рост числа автомашин на дорогах грозит невыполнением целей, сформулированных в Парижском соглашении по климату.

Сомнения в безопасности общественного транспорта стали в последние месяцы одной из главных причин, заставляющих людей садиться в машины. Однако исследования, проведенные во Франции, Японии и Австрии, в которых изучалась первая волна вируса, не обнаружили бесспорной связи крупных вспышек коронавируса с автобусами или поездами.

Напротив, эти исследования показали, что при использовании таких мер, как социальное дистанцирование и ношение масок, риск подхватить инфекцию в общественном транспорте на самом деле довольно невысок.

Тем не менее чиновники от общественного транспорта неустанно придумывают новые меры безопасности, чтобы заманить пассажиров назад. Это и сокращение числа пассажиров, одновременно находящихся в салоне, и усиление санитарных мер, и всевозможные технологические новшества.

Именно на технологии сделало ставку управление транспорта Нью-Йорка (MTA). В 2019 году общественный транспорт города перевез более миллиарда человек. Однако в этом году количество пассажиров сократилось аж на 93%. В то же время по сравнению с прошлым годом в городе зарегистрировано на 18% больше новых автомобилей.

Getty Images Количество пассажиров в метро Нью-Йорка резко упало во время пандемии.

Transit Innovation Partnership, государственно-частная инициатива MTA, и некоммерческая организация Partnership for New York City в октябре ввели в обращение электронную схему метро, работающую в режиме реального времени, ​​чтобы избавиться от бумажных схем и помочь горожанам путешествовать с комфортом.

В июле компания объявила конкурс, в ходе которого было представлено около 200 идей для технологических нововведений, которые могли бы помочь жителям вновь почувствовать себя в безопасности в общественном транспорте.

Восемь компаний-победителей в настоящее время обкатывают на практике свои проекты: фильтры воздуха, противомикробные светодиодные фонари и поступающие в режиме реального времени данные о загруженности платформ и поездов.

"Крайне важно предоставить транспортным агентствам возможность опробовать эти новые стратегические решения на практике и двигаться вперед, - говорит исполнительный директор Рэйчел Хэот. - Назад возврата нет, поэтому нам нужна совершенно новая структура, а это потребует изменений".

В результате экспериментов, а также активных информационных кампаний и новых стимулов для использования масок количество пассажиров в нью-йоркском метро снова растет, но все равно остается примерно на 65% ниже, чем в прошлом году. Как и многие другие транспортные системы в больших городах, MTA лишилась огромных операционных доходов.

Кейт Лэинг, руководитель программы управления транспортом в экологической группе C40 Cities, говорит, что, скорее всего, общественному транспорту придется заметно сократить операции, если не найдется денег на поддержание его на плаву.

Она добавляет: "Почти наверняка придется сокращать услуги в тех областях, где нет гарантированных тарифов, и в результате сократится доступность транспорта".

Getty Images Общественному транспорту придется заметно сократить операции, если не найдется денег на поддержание его на плаву.

Исследование, проведенное Pew Research Center до пандемии, показало, что каждый десятый американец пользуется общественным транспортом ежедневно или несколько раз в неделю, в основном в мегаполисах - Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско и Вашингтоне.

Среди этих пользователей - 34% темнокожих жителей и 27% латиноамериканцев, но только 14% белых жителей. Это означает, что любые сокращения могут сильнее всего ударить по небелым гражданам.

Растущее число автомобилистов скажется не только на окружающей среде и инфраструктуре. Бесконечные пробки могут оказаться своего рода ручным тормозом для экономики, замедляя движение людей и товаров.

Поэтому, как считает Лэинг, те города, которые строят стратегию восстановления экономики на инвестициях в общественный транспорт и продолжат вливать в него деньги и после окончания пандемии, скорее всего, окажутся в лучшем положении по сравнению с теми, кто этого не делает.

Но главным, по ее словам, будет вернуть пассажиров в общественный транспорт, поскольку мы пользуемся им главным образом ради экономии времени и денег.

"Все любят водить машину - кроме тех моментов, когда за рулем сидит весь город, - объясняет она. - Мы садимся в автобус потому, что ехать на машине чертовски неудобно, потому что негде припарковаться, или это слишком дорого, или у вас вообще нет денег на машину".

По ее словам, чтобы избежать бесконечных заторов после пандемии, городам необходимо "принять меры, которые делают неправильный выбор неудобным, а правильный - по-настоящему удобным".

Это и инвестиции в автобусные и велосипедные полосы, и взимание платы за парковку на улице, и поддержание новых зон для питания на открытом воздухе, и, как только экономика вернется в норму, введение финансовых ограничителей на езду по городу.

Могут ли подобные меры вернуть в общественный транспорт тех, кто избегает его из-за опасений за свою безопасность? Элли Ванденберг из Денвера отвечает: "Как только у нас появится вакцина и все будет под контролем, я обязательно подумаю, не пересесть ли мне обратно на автобус".

Для нее автомобиль все еще остается временным решением. Но у многих решение не возвращаться в метро или автобус с каждым днем становится едва ли не постоянным.

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