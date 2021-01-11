Комиссия по социальным делам проведет открытое заседание, посвященное связанным с программой вакцинации вопросам

Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что в связи с начатой недавно вакцинацией возник ряд вопросов и опасений. Сегодня на заседании хотелось бы получить подробные разъяснения по этой теме. «Согласно некоторым утверждениям, дела идут не так хорошо, как хотелось бы. С другой стороны, очевидно, что сложившуюся ситуацию необходимо решать на ходу, принимая решения максимально быстро. В настоящий момент четкие планы просто не работают», – сказал он.

Мёльдер добавил, что планируется обсудить и появление на рынке новых вакцин. «Надеемся, что это поможет ускорить процесс вакцинации и позволит как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни», – сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что новые рекорды по числу заражений доказывают – быстрая и хорошо организованная вакцинация играет решающую роль. «Я верю, что наша система здравоохранения делает все, чтобы прививки получило как можно больше жителей. По этой причине крайне важно, чтобы Департамент здоровья и другие ответственные учреждения продолжали скоординированное информирование и работы по разъяснению ситуации. Люди не должны оставаться наедине со своими страхами и тревогами, касающимися вакцины», – сказала она.

Кютт добавила, что один из важных вопросов сегодняшнего заседания – вакцинация работников домов престарелых и живущих там людей. «Вирус особенно опасен для пожилых людей. Важно вакцинировать их в числе первых: когда они заболевают, ввиду пониженного иммунитета и преклонного возраста они зачастую попадают в больницы, что существенно повышает нагрузку и на число больничных коек».