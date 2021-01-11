Сборная Эстонии по гандболу уступила на выезде боснийцам с разницей в два мяча
Сборная Эстонии по гандболу в гостях проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины в отборочном матче чемпионата Европы, пишет Rus.ERR.
Сборная Эстонии по гандболу в гостях проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины в отборочном матче чемпионата Европы, пишет Rus.ERR.
В прошлую среду эстонцы обыграли боснийцев в Пылва с разницей в три мяча, но накануне поздно вечером были вынуждены признать превосходство соперников - 19:21.
Из второй отборочной группы досрочную путевку на ЕВРО-2022 завоевала сборная Германии, выигравшая 4 матча из четырех.
Боснийцы, эстонцы и австрийцы, у которых по одной победе, набрали по 2 очка.
До завершения квалификации сборной Эстонии осталось провести 2 встречи - дома с Австрией и в гостях с Германией. Эти игры пройдут в конце апреля-начале мая.