Сборная Эстонии по гандболу уступила на выезде боснийцам с разницей в два мяча

В прошлую среду эстонцы обыграли боснийцев в Пылва с разницей в три мяча, но накануне поздно вечером были вынуждены признать превосходство соперников - 19:21.

Из второй отборочной группы досрочную путевку на ЕВРО-2022 завоевала сборная Германии, выигравшая 4 матча из четырех.

Боснийцы, эстонцы и австрийцы, у которых по одной победе, набрали по 2 очка.