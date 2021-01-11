Осиновский: в коалиции тоже признают, что никогда прежде не видели такого свинства в парламенте Эстонии

Осиновский считает такое решение исключительным. «Коалиция открыто и недвусмысленно заявила, что собирается нарушить Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Они просто пройдутся катком по предусмотренным для внесения поправок нормам, который также защищают права членов Рийгикогу. Им не было стыдно за содеянное», - считает Осиновский.

По словам бывшего председателя Социал-демократической партии, в результате сложившейся ситуации останется много открытых вопросов. «Разумеется, после того, как было принято решение о группировании поправок, возникли вопросы. Например, как вообще можно голосовать за такие поправки. Когда в одну корзину складывают 9000 различных поправок, часть из которых стороны поддерживают, а часть - нет, то речь идет об ограничении прав членов комиссии высказывать свою позицию», - заявил он.

Осиновский надеется, что в ходе дальнейших разбирательств законопроект удастся приостановить.

По словам Осиновского, даже в самой коалиции понимают, что имеет место нарушение закона. «Сами депутаты признают, что никогда ранее в парламенте Эстонии не было такого свинства. Более опытные коллеги знают, что этот вид нарушения имеет далеко идущие и долговременные последствия. Я надеюсь, что на итоговом голосовании в большом зале отклонят этот законопроект. Для этого необходимо лишь несколько голосов»,- сказал он.