После долгого перерыва импорт товаров вновь увеличился

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, древесина и изделия из древесины, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. По сравнению с ноябрем 2019 года более всего увеличился вывоз электрооборудования (на 85 млн евро) и минеральной продукции (на 43 млн евро). Наиболее сократился экспорт металла и изделий из металла (на 29 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Швеция. Более всего увеличился экспорт в США, Нидерланды и Латвию. Экспорт в США вырос в 2,8 раза – туда вывозилось больше коммуникационного оборудования. В Нидерланды экспортировались обработанное топливо и сланцевое топливное масло, в Латвию –электроэнергия. Экспорт сократился более всего в Саудовскую Аравию и Финляндию, куда меньше вывозилось сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Доля товаров эстонского происхождения составила 73% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с ноябрем 2019 года вывоз эстонских товаров и ре-экспорт увеличились на 9%. В основном увеличился вывоз коммуникационного оборудования, обработанного топлива и сланцевого топливного масла. Более всего сократился экспорт плоского проката.

В Эстонию больше всего ввозилось электрооборудование, минеральная продукция и транспортные средства. Наиболее увеличился импорт электрооборудования (на 24 млн евро) и моторного топлива (на 20 млн евро).

Товаров импортировалось больше всего из Финляндии, Германии и Латвии. Импорт товаров увеличился в основном в результате ввоза моторного топлива из Финляндии и транспортных средств из Германии. Импорт товаров сократился преимущественно за счет уменьшения ввоза моторного топлива из Литвы.

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2019–2020