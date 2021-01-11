Пн, 11.01.2021
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна. Марина Кальюранд
Марина Кальюранд
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После долгого перерыва импорт товаров вновь увеличился

Экспорт и импорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Constantin Stanciu / PantherMedia / Constantin Stanciu

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в ноябре 2020 года увеличился по сравнению  с тем же месяцем 2019 года на 9% и импорт на 7%. Более всего товарообмен увеличился с государствами, не входящими в Европейский союз.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, древесина и изделия из древесины, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. По сравнению с ноябрем 2019 года более всего увеличился вывоз электрооборудования (на 85 млн евро) и минеральной продукции (на 43 млн евро). Наиболее сократился экспорт металла и изделий из металла (на 29 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Швеция. Более всего увеличился экспорт в США, Нидерланды и Латвию. Экспорт в США вырос в 2,8 раза – туда вывозилось больше коммуникационного оборудования. В Нидерланды экспортировались обработанное топливо и сланцевое топливное масло, в Латвию –электроэнергия. Экспорт сократился более всего в Саудовскую Аравию и Финляндию, куда меньше вывозилось сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Доля товаров эстонского происхождения составила 73% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с ноябрем 2019 года вывоз эстонских товаров и ре-экспорт увеличились на 9%. В основном увеличился вывоз коммуникационного оборудования, обработанного топлива и сланцевого топливного масла. Более всего сократился экспорт плоского проката.

В Эстонию больше всего ввозилось электрооборудование, минеральная продукция и транспортные средства. Наиболее увеличился импорт электрооборудования (на 24 млн евро) и моторного топлива (на 20 млн евро).

Товаров импортировалось больше всего из Финляндии, Германии и Латвии. Импорт товаров увеличился в основном в результате ввоза моторного топлива из Финляндии и транспортных средств из Германии. Импорт товаров сократился преимущественно за счет уменьшения ввоза моторного топлива из Литвы.

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Товарообмен Эстонии по месяцам, 2019–2020

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2019

2020

динамика  %

2019

2020

динамика%

2019

2020

ВСЕГО

13 313

12 956

-3

14 761

13 675

-7

-1 449

-719

Январь

1158

1147

-1

1279

1163

-9

-121

-15

Февраль

1163

1089

-6

1251

1210

-3

-88

-121

Mapт

1239

1237

0

1406

1385

-1

-167

-149

Апрель

1241

1017

-18

1389

1084

-22

-148

-67

Mай

1335

1002

-25

1434

1093

-24

-100

-91

Июнь

1175

1171

0

1283

1180

-8

-108

-9

Июль

1174

1164

-1

1375

1301

-5

-201

-137

Август

1148

1083

-6

1246

1198

-4

-98

-116

Cентябрь

1186

1315

11

1355

1294

-5

-169

21

Oктябрь

1274

1404

10

1447

1377

-5

-173

27

Hоябрь

1220

1328

9

1297

1391

7

-78

-62

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