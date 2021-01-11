Пн, 11.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Департамент статистики: в ноябре Эстония потеряла 90% иностранных туристов
1 мин для прочтения

Департамент статистики: в ноябре Эстония потеряла 90% иностранных туристов

Чемоданы в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Remo Tõnismäe

По данным Департамента статистики, в ноябре 2020 года эстонские учреждения по размещению обслужили 118 000 местных и иностранных туристов, которые в общей сложности провели в них 224 000 ночей, пишет Rus.ERR.

Количество посетителей упало на 55% по сравнению с ноябрем 2019 года.

Число размещенных иностранных туристов составило 15 000 человек, что на 90% меньше, чем в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 года иностранные туристы провели в гостиницах Эстонии 49 000 ночей, что на 83% меньше, чем в том же месяце 2019 года.

"Ограничения, введенные из-за второй волны коронавируса, затруднили путешествия по всему миру и значительно сократили количество иностранных туристов, посещающих Эстонию, а число внутренних туристов в ноябре также было меньше, чем в том же месяце 2019 года", - сказала аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back