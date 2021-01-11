Департамент статистики: в ноябре Эстония потеряла 90% иностранных туристов

Количество посетителей упало на 55% по сравнению с ноябрем 2019 года.

Число размещенных иностранных туристов составило 15 000 человек, что на 90% меньше, чем в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 года иностранные туристы провели в гостиницах Эстонии 49 000 ночей, что на 83% меньше, чем в том же месяце 2019 года.