В Эстонии подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 156 человек. 132 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 38, в Пярнумаа — 33, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Ярвамаа — девять, в Выру- и Тартумаа — по восемь, в Пыльвамаа — четыре, в Вильяндимаа — три, в Рапла-, Валга- и Ляэнемаа — по два, на Хийумаа и в Йыгевамаа — по одному новому случаю. На Сааремаа не прибавилось ни одного положительного теста. В случае 11 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

За сутки открыли 39 историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 412 пациентов. Скончались четыре человека.

Новость дополняется...

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 10 972 человека

От COVID-19 было вакцинировано 10 972 человека. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 253 026 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 1763 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 563.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше времени проводите дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию членам своей семьи.

Известно, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями болеют коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме и вследствие этого с большей вероятностью будут нуждаться в больничном лечении. Нужно приложить все усилия, чтобы их не заразить. Давайте постараемся больше общаться по телефону или через интернет и сократить прямые физические контакты.

Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.