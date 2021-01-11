Пн, 11.01.2021
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Кристина Каллас
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  • В Таллинне пьяный пешеход попал под машину: водитель скрылся с места происшествия
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В Таллинне пьяный пешеход попал под машину: водитель скрылся с места происшествия

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks

В воскресенье, 10 января, вечером в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал нетрезвый пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 18.10 на перекрестке улиц Веэренни и Херне. Переходившего дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу пьяного 37-летнего мужчину сбил автомобиль BMW, личность водителя которого до сих пор не установлена, и скрылся с места происшествия.

Пешеход смог покинуть место ДТП самостоятельно, но позднее ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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