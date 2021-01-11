В Таллинне пьяный пешеход попал под машину: водитель скрылся с места происшествия
В воскресенье, 10 января, вечером в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал нетрезвый пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В воскресенье, 10 января, вечером в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал нетрезвый пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 18.10 на перекрестке улиц Веэренни и Херне. Переходившего дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу пьяного 37-летнего мужчину сбил автомобиль BMW, личность водителя которого до сих пор не установлена, и скрылся с места происшествия.
Пешеход смог покинуть место ДТП самостоятельно, но позднее ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.