Всем прибывающим в Эстонию из Европы необходимо соблюдать десятидневную самоизоляцию

С учетом уровня заражения коронавирусом с понедельника применяется ограничения свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Правительство ввело с 1 января 2021 года для прибывающих из Великобритании в Эстонию дополнительную обязанность выполнить за 72 часа или за трое суток до приезда в Эстонию тест на Covid-19, результат теста должен быть негативным. Обязанность делать тест не распространяется на детей моложе 10 лет.

Это правило действует и в случае, если Великобритания была транзитной страной для едущего в Эстонию. В течение 14 дней после приезда в Эстонию из Великобритании следует 14 дней пробыть в изоляции в своем доме или в гостинице. 14-дневную изоляцию можно сократить только при помощи двух тестов: первый должен быть сделан сразу по прибытии, а второй — не ранее, чем через семь дней после первого, и оба должны показать отрицательный результат.

Действующие в Эстонии ограничения пересматривают раз в неделю по пятницам, новые ограничения вступают в силу в понедельник следующей недели.

С 11 января 2021 года ограничение передвижения не распространяется на прибывающих в Эстонию из Европейского союза и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Ограничение не будет распространяться на прибывших из Исландии, они также не должны будут сдавать тест на коронавирус.