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Экономисты строят оптимистичные, но осторожные прогнозы на 2021 год. После обвала мировой экономики и финансовых рынков, связанного с коронавирусом, они ждут восстановительного роста. Цены на нефть уже вернулись на докризисный уровень, однако все может снова резко ухудшиться, если вакцинация населения затянется.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году по всему миру были введены ограничения, которые привели к экономическому спаду. Из-за ограничений на передвижения людей резко снизился спрос на топливо, после чего обвалились цены на нефть. Котировки нефти Brent в апреле опускались до 20 долларов за баррель, а фьючерсы на американское сырье WTI вообще уходили в отрицательную область.

Также сильно пострадал и сектор услуг: власти многих стран временно закрыли рестораны, отели и другие заведения, чтобы сдержать распространение Covid-19.

В России первый удар эпидемии пришелся на весенние месяцы. В апреле-мае коронавирус быстро распространялся в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких регионах. В российской столице был введен достаточно жесткий карантин, по всей России с начала апреля до 12 мая действовал режим нерабочих дней.

Летом распространение Covid-19 замедлилось, а осенью количество новых случаев снова начало расти. На этот раз, как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эпидемия «ушла на восток от Москвы». Действительно, осенью вспышка Covid-19 наблюдалась почти во всех регионах. В столице количество заражений было примерно таким же, как и во время первой волны, но на этот раз жесткий карантин не вводился.

Правительство приняло меры поддержки населения и бизнеса. Президент Владимир Путин назвал их беспрецедентными. Некоторые экономисты отмечали, что на поддержку населения и бизнеса нужно было потратить больше.

Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин неоднократно призывал расширить пакет антикризисных мер. Агентство S&P назвало объем поддержки скромным по сравнению с развитыми экономиками и некоторыми развивающимися странами.

По данным Счетной палаты, на антикризисную поддержку граждан правительство потратило 562 млрд рублей - это составляет всего 4% от всех доходов населения в первом квартале 2020 года.

Объем финансирования прямой поддержки бизнеса составил 282 млрд рублей. Кроме того, предприятиям были предоставлены меры фискального стимулирования - программы льготного кредитования и освобождение от налоговых, страховых и арендных платежей.

К концу года ситуация в экономике несколько улучшилась, цена на нефть вернулась к уровням в 50 долларов за баррель благодаря соглашению по ограничению добычи, которое заключили страны ОПЕК+ (участники ОПЕК и еще несколько добывающих государств, в том числе Россия). Многие экономисты улучшили прогнозы по динамике ВВП и другим показателям в 2021 году.

Нефть снова по 50

Несмотря на восстановление котировок, потребление нефти еще не достигло докризисного уровня. «Согласно прогнозам, пандемия окажет длительное воздействие на потребление нефти, которое, как ожидается, к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, отмечавшегося до начала пандемии», - пишет Всемирный банк в своем ежегодном докладе об экономике России.

В первом квартале 2021 год цены на нефть Brent в среднем составят 47 долларов за баррель, а к четвертому кварталу средняя цена вырастет до 50 долларов, прогнозирует Агентство энергетической информации Минэнерго США.

Стоимость российской нефти Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к Brent, по итогам 2021 года составит 45 долларов за баррель, ожидает Банк России. Такой же прогноз у минэкономразвития.

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Аналитики отмечают, что рост сырьевых котировок все еще не устойчивый. Например, 18 декабря цены на Brent достигли отметки в 52 доллара, а потом снизились до 50 долларов на опасениях относительно нового штамма коронавируса в Британии. Saxo Bank опасался, что цены могут откатиться до 46 долларов.

В своих отчетах все экономисты отмечают, что спрос на нефть и восстановление цен во многом будут зависеть от успешности вакцин.

Еще один фактор, который будет определять динамику сырьевых котировок - действия ОПЕК+. По действующим договоренностям в январе альянс должен ослабить ограничения по добыче и увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Однако участники ОПЕК+ могут отложить эти послабления как минимум на три месяца, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

Если вакцины помогут сдержать распространение коронавируса, и если в январе ослабление ограничений по добыче нефти будет отложено, то средняя цена Brent в 2021 году может составить 53 доллара, прогнозирует Barclays.

Доллар по 70-75

Как неоднократно отмечали аналитики, благодаря бюджетному правилу зависимость курса рубля от нефтяных котировок снизилась.

«Корреляция российского рубля с нефтяными ценами ослабла, и гибкость обменного курса поддерживает способность России абсорбировать внешние шоки, что было продемонстрировано в марте-апреле, когда нефтяные цены упали до уровней конца 1990-х годов», - говорилось в августовском отчете Fitch.

Тем не менее курс все еще реагирует на изменения цен на сырьевом рынке, от которого зависят доходы российского бюджета.

Если в начале 2020 года доллар стоил в России 62 рубля, то к концу марта, когда нефть приближалась к отметке в 20 долларов за баррель, официальный курс превысил 80 рублей. К концу года курс доллара снизился до 73 рублей.

На стоимость рубля влияет еще один фактор - возможные дополнительные санкции со стороны США и ЕС в связи с отравлением политика Алексея Навального и новой масштабной хакерской атакой в США, за которой, по сообщениям СМИ, может стоять Россия.

Российские экономисты ожидают, что жестких санкций со стороны США не будет. Если этот прогноз сбудется, и восстановление сырьевых котировок продолжится, то курс доллара в среднем в 2021 году составит около 75 рублей, считает банк «Ренессанс Капитал».

Аналитики банка полагают, что эффект ожидаемого восстановления цен на нефть будет в значительной степени нивелирован уменьшением поддержки рубля со стороны ЦБ и увеличением спроса на импорт товаров и услуг на фоне уверенного роста экономической активности.

Санкционная тема снова напомнит о себе после официального вступления избранного президента Байдена в январе, отмечает Альфа-банк. «Совершенно не факт, что речь будет идти о новых жестких санкциях, но риторика по отношению к России вряд ли может смягчиться. Опыт 2018 года показал, что, когда санкции висят как дамоклов меч, этот риск может проявиться неожиданно и привести к очень значительному изменению курса», - пишут аналитики финорганизации.

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«Наш ориентир по курсу рубля на 2021 г. остается неизменным в интервале 70-75 руб за доллар, однако мы видим существенные риски, что курс не удержится в этом интервале в ближайшие месяцы и будет слабее», - отмечается в обзоре Альфа-банка.

ВТБ ожидает стабилизации среднего курса рубля в 2021 году на уровне 73 рубля за доллар.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2021 году рубль укрепится до 72,4 рубля за доллар.

Доходы населения продолжат падать

По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов с поправкой на инфляцию) упали на 8,4%. В третьем квартале падение составило 4,8%.

Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2020 года располагаемые доходы упадут на 3%, а в 2021 году вырастут на 3%.

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Альфа-банк считает этот прогноз чересчур оптимистичным. Аналитики банка полагают, что в 2020 году спад располагаемых доходов составит 5%, а в 2021 году будет умеренный рост на 2%. Таким образом, сокращение реальных располагаемых доходов по сравнению с 2013 годом составит 10%, говорится в обзоре Альфа-банка.

Дефицитный бюджет

Обвал цен на нефть и снижение добычи в результате соглашения ОПЕК+ привели к спаду нефтяных доходов. К тому же снизились налоговые поступления из-за последствий коронавируса, а бюджет понес дополнительные затраты на антикризисную поддержку населения и бизнеса.

Все это привело к тому, что по итогам 2020 года сложится дефицит бюджета в размере 5,1%, а в 2021 году - в размере 3,2%, прогнозирует Fitch.

По оценке минфина, дефицит бюджета в 2020 году составит 4,4%. В следующем году ведомство рассчитывает на сокращение дефицита до 2,4%.

Дефицит будет финансироваться за счет внутренних заимствований и трансфертов из Фонда национального благосостояния, пишет Fitch. В результате ожидается, что долг федерального правительства вырастет на 14,6% по сравнению с 2019 годом, но все равно у России самый низкий долг в рейтинговой категории «ВВВ», отмечает агентство. Международные резервы к концу 2020 года составят 570 млрд долларов, что покрывает полтора года текущей платежей России в иностранной валюте, добавляет Fitch.

К тому же власти планируют сокращать дефицит путем бюджетной консолидации, то есть правительство будет пытаться наращивать доходы и сокращать расходы.

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Агентство «Национальные кредитные рейтинги» опасается, что бюджетная консолидация снизит шансы экономики России на быстрое восстановление. «Расходы на преодоление кризиса в российской экономике были в значительной степени возложены на бизнес, а поддержка со стороны государства в основном заключалась в различного рода налоговых послаблениях», - говорится в обзоре НКР.

В долгосрочной перспективе экономике нужны более существенные стимулы, а российский бюджет, напротив, предполагает сокращение расходов в 2021 году на 9%, пишут аналитики.

«Такая среднесрочная бюджетная стратегия не позволит стимулировать опережающее восстановление в наиболее пострадавших отраслях экономики и тем самым быстро преодолеть последствия кризиса 2020 года», - говорится в обзоре.

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Экономика начнет расти

Последствия коронавируса приведут к спаду российской экономики на 4% по итогам 2020 года, прогнозирует Всемирный банк. Ранее в этом году Всемирный банк ожидал падения на 5%, но результаты третьего квартала оказались лучше, чем ожидалось.

Будет ли рост в 2021 году - зависит от успешной вакцинации, пишут аналитики в отчете: если вакцина окажется успешной, то в 2021 году ВВП вырастет на 2,6%. У Всемирного банка есть и пессимистичный сценарий: при резком росте новых случаев Covid-19 и сохранении эпидемии во второй половине 2021 года ВВП России вырастет лишь на 0,6%.

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МВФ тоже ожидает спада российской экономики на 4% в 2020 году. В следующем году ВВП вырастет на 2,5%, говорится в докладе фонда.

Минэкономразвития прогнозирует в 2020 году спад ВВП на 3,8%, а в 2021 году - рост на 3,3%. Глава ведомства Максим Решетников объяснил улучшение ситуации в третьем квартале тем, что экономике помогли объявленные правительством меры поддержки.

В долгосрочной перспективе, чтобы добиться устойчивого роста, России нужно снижать долю государства в экономике и повышать уровень конкуренции, для чего нужны единые «правила игры» и улучшение качества управления госпредприятиями, пишет в докладе Всемирный банк.

Как отмечает Moody's, недостаточно независимые суды и коррупция мешают росту частных инвестиций.

Fitch не ожидает существенных изменений в экономической политике России. По мнению аналитиков агентства, потенциальный экономический рост в стране сдерживается структурными факторами: частный сектор обеспокоен ситуацией в судебной системе и в сфере прав собственности.