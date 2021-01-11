Пн, 11.01.2021
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Кристина Каллас
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Жизнь под камерами наблюдения сильно раздражает людей

По словам генерального директора Инспекции защиты данных Пилле Лехис, видео дорожных нарушителей нужно не в социальных сетях публиковать, а отправлять полиции.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Необходимость постоянно находиться под наблюдением видеокамер для многих уже перешла всяческие границы, прокомментировала генеральный директор Инспекции защиты данных Пилле Лехис одну из самых распространенных проблем прошлого года, с которой люди обращались в инспекцию и которая дошла даже до Государственного суда, пишет Postimees.

Почти четверть всех обращений в Инспекцию защиты данных в 2020 году касалась камер видеонаблюдения. Об использовании камер видеонаблюдения или злоупотреблении ими говорилось и в других обращениях, основной проблемой в которых указывалась иная причина.

«Люди недовольны организацией видеонаблюдения и считают, что это нарушает их права, приватность или ограничивает свободу», - сказала Пилле Лехис. Больше всего камеры раздражают людей, которые изо дня в день работают под их наблюдением. Работодатели часто устанавливают камеры даже во внутренних помещениях, где люди должны иметь возможность для передышки, например, в комнатах отдыха.

«Камеры нельзя устанавливать, если нет ясной цели, за чем они должны наблюдать, или в местах, где мы все рассчитываем на приватность, - объяснила Лехис. - Захочет ли кто-нибудь идти в душ, если там на стене висит камера видеонаблюдения? Многие люди находятся на работе восемь часов, а на некоторых предприятиях обслуживания смены длятся 12 или 24 часа, и ты все время находишься под объективом камеры. В некоторых местах камеры установлены на кухне или в комнате отдыха. Не делается исключение и для раздевалок».

Верящие в камеры работодатели разводят демагогию и даже огрызаются

На необходимость переодеваться под камерами жалуются люди, которые работают на таких предприятиях, где нужно носить форменную одежду. Почему же работники обращаются в Инспекцию защиты данных, а не к собственному работодателю?

«Когда человек спрашивает у работодателя, почему установлена камера, что и зачем снимают и что делают с записью, в качестве ответа обычно поступает нечто неопределенное: „для нашей защиты” или „необходимо контролировать”. Нередко отвечают и „а тебе какое дело?”», - рассказала Лехис.

В ходе проверок инспекции часто выяснялось, что работодатели не знали, что к видеонаблюдению предъявляются даже более жесткие требования, чем к какой-либо иной обработке данных. Лехис добавила, что часто работодатели, игнорируя официальные правила видеозаписи, вводят свои, которые не соответствуют никаким нормам.

Чем интенсивнее вмешательство в приватность людей, - а им, по оценке инспекции, постоянно снимающая камера и является - тем больше прозрачности и соблюдения правил требует закон при обработке личных данных.

«Каждый организатор видеонаблюдения обязан учитывать, что он должен быть готов объяснить свои цели каждому, попадающему в объектив человеку, и ответить на вопрос, почему его право на наблюдение за людьми важнее права человека на приватность», - подчеркнула Лехис. Кроме того, каждый человек, который попадает на запись, может потребовать выдачи записи. При обработке записи нужно очень тщательно соблюдать правила защиты личных данных.

Протест против видеонаблюдения поднимается и в квартирных товариществах

Наличие видеокамер часто раздражает и соседей по квартирным товариществам и жилым территориям. В прошлом году в Инспекцию личных данных поступило несколько десятков звонков, когда люди интересовались камерами, которые без предупреждения охватывали и их участки недвижимости.

Табличка с оповещением является одним из важных условий законного видеонаблюдения. Пилле Лехис привела примеры, в каких случаях видеокамера установлено обоснованно и по правилам: «Например, если в подъезде есть место для хранения велосипедов и для предотвращения краж установлена камера, которая наблюдает только за местом, где хранятся велосипеды. Рядом с камерой есть инфотабличка, сообщающая, кому принадлежит камера - то есть, кто обрабатывает данные, с какой целью ведется наблюдение - то есть для защиты имущества, и контактные данные, чтобы при желании человек мог получить информацию о том, у кого есть доступ к записям, сохраняются ли они и как долго, и кому и на каких основаниях они выдаются».

Но, по словам Лехис, реальность часто такова, что установленная для предотвращения кражи велосипедов камера охватывает большие пространства, весь подъезд напичкан камерами, а информация, почему и для чего эту информацию собирают, нет: «В такой ситуации, во-первых, происходит обработка личных данных многих людей, а во-вторых, цель становится неопределенной».

3 ноября Государственный суд вынес решение о том, что для защиты собственной безопасности нельзя устанавливать камеры на совместной собственности без согласия товарищества. Таким образом один из квартирных собственников кохтла-ярвеского товарищества выиграл суд, заставив снять камеру, установленную у входной двери дома.

В прошлом году минимум раз в неделю люди жаловались в Инспекцию защиты данных о том, что в социальных сетях опубликованы фотографии или видео, на публикацию которых человек согласия не давал. Прежде всего, речь идет о случаях, когда имя или фотография публикуется в негативном контексте.

«В социальных сетях возникают разные группы, в которых публикуют интересную информацию, например, о дорожных хулиганах», - привела пример Лехис.

По закону, вместо указывания пальцем на нарушение в социальных сетях, видео с дорожным хулиганством нужно, например, передать в полицию.

Есть и крайне чувствительные к наблюдениям люди

Таких случаев, когда организатору видеонаблюдения нечего предъявить, а человек все же чувствует, что камеры могло бы и не быть, по ее словам, очень мало, но они все же есть.

Лехис привела в пример гражданина, обозлившегося на своего соседа. Заявитель подчеркнул, что камера соседа направлена в сторону его участка: «Понятно, что этот человек был раздражен, считая, что за его садом наблюдают. Когда мы попросили стоп-кадры у собственника камеры, выяснилось, что наблюдение было ограничено так, чтобы не переходить границы соседского забора. То есть, обратившийся к нам человек мог и сам спросить у соседа, следит ли он, за чем и почему, но отношения между ними были не самыми лучшими — эстонец вообще очень осторожен».

Лехис добавила, что иногда правду выяснить сложно, поскольку сосед может манипулировать объективом и управлять картинкой с компьютера, если речь идет об IP-камере.

Для публикации должен иметься значительный общественный интерес

О СМИ Лехис отметила, что издание должно всякий раз оценивать, есть ли у публикации личных данных крайний общественный интерес: «Чаще всего мы вмешиваемся в случаи, когда публикация данных касается несовершеннолетних».

Кроме публикации личных данных, в инспекцию жаловались и на противоположную деятельность, то есть на сокрытие данных. В орбите интересов СМИ, например, были плата по результативности и премии государственным и муниципальным чиновникам, засекречивание которых, по словам Лехис, вызывает у чиновников соблазн.

В прошлом году в среднем раз в неделю в инспекции спрашивали совета, как получить данные о себе: «Любой обработчик данных, например, и Google и Facebook, обязан выдавать человеку данные, которые собраны о нем самом».

Также в прошлом году имелся весьма большой интерес к публикации данных о долгах. Лехис объяснила, что большая часть проблемы связана с публикацией устаревших данных о долгах порталами, собирающими информацию в «Krediidiinfo».

Обращения в Инспекцию защиты данных

  • В 2020 году на консультационный телефон Инспекции защиты данных 5620 2341 звонили 1222 раз.
  • Вопросы, связанные с охранными камерами — 250.
  • Публикация личных данных без разрешения в соцсетях и СМИ — 113.
  • Запрос данных о себе — 56.
  • Вопросы, связанные с данными о долгах — 41.
  • Иные вопросы — 762.

Источник: Инспекция защиты данных

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