Жизнь под камерами наблюдения сильно разражает людей

Табличка с оповещением является одним из важных условий законного видеонаблюдения. Пилле Лехис привела примеры, в каких случаях видеокамера установлено обоснованно и по правилам: «Например, если в подъезде есть место для хранения велосипедов и для предотвращения краж установлена камера, которая наблюдает только за местом, где хранятся велосипеды. Рядом с камерой есть инфотабличка, сообщающая, кому принадлежит камера - то есть, кто обрабатывает данные, с какой целью ведется наблюдение - то есть для защиты имущества, и контактные данные, чтобы при желании человек мог получить информацию о том, у кого есть доступ к записям, сохраняются ли они и как долго, и кому и на каких основаниях они выдаются».

Но, по словам Лехис, реальность часто такова, что установленная для предотвращения кражи велосипедов камера охватывает большие пространства, весь подъезд напичкан камерами, а информация, почему и для чего эту информацию собирают, нет: «В такой ситуации, во-первых, происходит обработка личных данных многих людей, а во-вторых, цель становится неопределенной».

3 ноября Государственный суд вынес решение о том, что для защиты собственной безопасности нельзя устанавливать камеры на совместной собственности без согласия товарищества. Таким образом один из квартирных собственников кохтла-ярвеского товарищества выиграл суд, заставив снять камеру, установленную у входной двери дома.

В прошлом году минимум раз в неделю люди жаловались в Инспекцию защиты данных о том, что в социальных сетях опубликованы фотографии или видео, на публикацию которых человек согласия не давал. Прежде всего, речь идет о случаях, когда имя или фотография публикуется в негативном контексте.

«В социальных сетях возникают разные группы, в которых публикуют интересную информацию, например, о дорожных хулиганах», - привела пример Лехис.

По закону, вместо указывания пальцем на нарушение в социальных сетях, видео с дорожным хулиганством нужно, например, передать в полицию.

Есть и крайне чувствительные к наблюдениям люди

Таких случаев, когда организатору видеонаблюдения нечего предъявить, а человек все же чувствует, что камеры могло бы и не быть, по ее словам, очень мало, но они все же есть.

Лехис привела в пример гражданина, обозлившегося на своего соседа. Заявитель подчеркнул, что камера соседа направлена в сторону его участка: «Понятно, что этот человек был раздражен, считая, что за его садом наблюдают. Когда мы попросили стоп-кадры у собственника камеры, выяснилось, что наблюдение было ограничено так, чтобы не переходить границы соседского забора. То есть, обратившийся к нам человек мог и сам спросить у соседа, следит ли он, за чем и почему, но отношения между ними были не самыми лучшими — эстонец вообще очень осторожен».

Лехис добавила, что иногда правду выяснить сложно, поскольку сосед может манипулировать объективом и управлять картинкой с компьютера, если речь идет об IP-камере.

Для публикации должен иметься значительный общественный интерес

О СМИ Лехис отметила, что издание должно всякий раз оценивать, есть ли у публикации личных данных крайний общественный интерес: «Чаще всего мы вмешиваемся в случаи, когда публикация данных касается несовершеннолетних».

Кроме публикации личных данных, в инспекцию жаловались и на противоположную деятельность, то есть на сокрытие данных. В орбите интересов СМИ, например, были плата по результативности и премии государственным и муниципальным чиновникам, засекречивание которых, по словам Лехис, вызывает у чиновников соблазн.

В прошлом году в среднем раз в неделю в инспекции спрашивали совета, как получить данные о себе: «Любой обработчик данных, например, и Google и Facebook, обязан выдавать человеку данные, которые собраны о нем самом».

Также в прошлом году имелся весьма большой интерес к публикации данных о долгах. Лехис объяснила, что большая часть проблемы связана с публикацией устаревших данных о долгах порталами, собирающими информацию в «Krediidiinfo».