Число прямых авиамаршрутов из Таллинна сократилось: в Милан и Брюссель уже не улететь

По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Милан и Брюссель, также больше недоступен рейс в расположенный примерно в 120 км от Осло аэропорт Саннефьорд Торп.

Линию в Милан (аэропорт Бергамо) обслуживал ирландский перевозчик Ryanair, который намерен вновь начать полеты по этому маршруту в конце марта.

Прямую линию Таллинн-Брюссель обслуживала латвийская авиакомпания AirBaltic: этот маршрут внесен в календарь полетов предприятия на весенне-летний сезон.