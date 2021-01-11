Число прямых авиамаршрутов из Таллинна сократилось: в Милан и Брюссель уже не улететь
С 11 января из Таллиннского аэропорта открыто 11 международных направлений, пишет Rus.ERR.
С 11 января из Таллиннского аэропорта открыто 11 международных направлений, пишет Rus.ERR.
По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Милан и Брюссель, также больше недоступен рейс в расположенный примерно в 120 км от Осло аэропорт Саннефьорд Торп.
Линию в Милан (аэропорт Бергамо) обслуживал ирландский перевозчик Ryanair, который намерен вновь начать полеты по этому маршруту в конце марта.
Прямую линию Таллинн-Брюссель обслуживала латвийская авиакомпания AirBaltic: этот маршрут внесен в календарь полетов предприятия на весенне-летний сезон.
По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Лондон (Ryanair, AirBaltic), Минск («Белавиа»), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic), Берлин (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).