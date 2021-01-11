Горячий пепел стоил жизни 58-летнему мужчине

Горела кровать. Пожар был потушен, комната получила повреждения от жара и дыма. Сгоревшая квартира, как и весь дом, со строительной точки зрения находились в плачевном состоянии. Работающего дымового датчика в квартире не было.

Инспектор спасательного центра Роман Абукиров пояснил, что квартира, в которой погиб 58-летний мужчина, загорелась из-за сброшенного на пол горячего пепла. Пепел поджег деревянный пол, а затем и кровать. Спасатели предупреждают, что горячий пепел необходимо сбрасывать к емкость из негорючего материала и давать ему остынуть подальше от воспламеняющихся материалов и конструкций дома.