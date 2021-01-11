Пн, 11.01.2021
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Таави Тийльманн
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  • В прибывшем из России грузовике обнаружили около 30 тысяч контрабандных сигарет
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В прибывшем из России грузовике обнаружили около 30 тысяч контрабандных сигарет

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Таможенники обнаружили около 30 000 контрабандных сигарет в грузовике, следовавшем в Эстонию из России.

В ночь на 10 января на пограничном пункте Лухамаа в Эстонии был задержан грузовик с российскими номерами, за рулем которого находился 54-летний гражданин России, сообщает Лыунаская префектура.

Во время таможенного досмотра в находившихся в прицепе грузовика балках было обнаружено 28 994 пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.

Водителя грузовика доставили в Тартуский арестный дом для проведения дополнительных процессуальных действий. Далее расследованием инцидента займется Налогово-таможенный департамент.

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