В прибывшем из России грузовике обнаружили около 30 тысяч контрабандных сигарет
Таможенники обнаружили около 30 000 контрабандных сигарет в грузовике, следовавшем в Эстонию из России.
Таможенники обнаружили около 30 000 контрабандных сигарет в грузовике, следовавшем в Эстонию из России.
В ночь на 10 января на пограничном пункте Лухамаа в Эстонии был задержан грузовик с российскими номерами, за рулем которого находился 54-летний гражданин России, сообщает Лыунаская префектура.
Во время таможенного досмотра в находившихся в прицепе грузовика балках было обнаружено 28 994 пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.
Водителя грузовика доставили в Тартуский арестный дом для проведения дополнительных процессуальных действий. Далее расследованием инцидента займется Налогово-таможенный департамент.