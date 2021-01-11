Пн, 11.01.2021
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Кристина Каллас
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Маску придется носить и вакцинированным

Мари-Анне Хярма.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Коронавирус могут переносить и вакцинированные люди, поэтому пока в Эстонии прививку не сделают достаточному числу жителей, прежде всего из групп риска, в общественных местах следует носить маски, пишет Rus.Err.ee.

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в телепередаче "Terevisioon" на ETV, что вакцинированные люди могут заразиться, но у них болезнь не разовьется, а пройдет легко с неявными симптомами. При этом вакцинированный человек может передать заболевание, поэтому в сегодняшней ситуации, пока группы риска в Эстонии не привиты от Covid-19, в общественных местах по-прежнему следует носить маски.

По ее словам, провакцинируют и тех людей, которые ранее переболели Covid-19, поскольку неизвестно, как долго у них сохранится иммунитет. Однако если вакцин не хватает, то разумно в первую очередь делать прививки тем, кто еще не переболел.

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