Более 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио

Согласно результатам исследования, 35,3% респондентов выступили за отмену игр, а еще 44,8% - за их перенос на более позднее время.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но уже были перенесены на год из-за пандемии совместным решением Международного олимпийского комитета и оргкомитетом Игр. Ожидается, что соревнования пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года, пишет Newsru.
Япония борется с новой волной коронавируса, которая увеличила нагрузку на медицинскую систему страны. Ежедневный прирост инфицированных в субботу превысил 7000 человек.
Опрос показал, что 68,3 процента респондентов недовольны мерами, принятыми правительством в связи с коронавирусом. Чрезвычайное положение, объявленное на месяц в связи с пандемией в Токио и прилегающих к столице префектурах, 79,2% сочли слишком запоздалым, в то время как почти 78% заявили, что его необходимо распространить на другие районы.