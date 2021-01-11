Более 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио

Согласно результатам исследования, 35,3% респондентов выступили за отмену игр, а еще 44,8% - за их перенос на более позднее время.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но уже были перенесены на год из-за пандемии совместным решением Международного олимпийского комитета и оргкомитетом Игр. Ожидается, что соревнования пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года, пишет Newsru.

Япония борется с новой волной коронавируса, которая увеличила нагрузку на медицинскую систему страны. Ежедневный прирост инфицированных в субботу превысил 7000 человек.