Тунне Келам: президент должна незамедлительно созвать совет по гособороне

Среди более чем 10 000 поправок к проекту референдума о браке Партия реформ включила те, которые касались сохранения независимости и территориальной целостности Эстонии. В частности, в поправках поднимался вопрос о включении Эстонии в состав России, что и стало причиной критики со стороны коалиции.

«По словам лидера Партии реформ Каи Каллас, обязанность члена каждой фракции подписать сто поправок, цель которых умышленно несущественна, только чтобы любыми способами заблокировать работу Рийгикогу. Для чего? Чтобы не позволить высшей государственной власти, гражданам ЭР реализовать свое законное право и выразить свое мнение по вопросу, касающемуся будущего эстонского народа», - написал Келам в соцсетях.

По оценке Келама, нынешняя ситуация указывает на то, что две парламентские партии - реформисты и социал-демократы - выразили четкую политическую волю не подчиняться правилам демократии парламентского большинства, начав препятствовать нормальному процессу принятия решений в Рийгикогу. Он считает, что этим они скомпрометировали себя как политические силы правового государства: «Об этом свидетельствует выбор средств или, по сути, неразбочивость, которая вышла за рамки морали и политической ответственности. В этой безумной игре с целью замедлить реализацию программы парламентского большинства не позаботилась о содержании, политики как непослушные подростки лишь кидали спички в пороховой погреб».

«К настоящему моменту оппозиция сама достаточно доказала неизбежность референдума. Если Партия реформ и социал-демократы хотят продолжить общественную жизнь в Эстонии в качестве значительных сил, то у их ответственных членов, которых, я считаю, явное большинство, есть время, чтобы высказать свое мнение. Объяснение госпожи Каи Каллас о предполагаемом "несчастном случае на производстве" ставит вопрос о ее чувстве реальности и лидерских качествах», - отметил Келам.