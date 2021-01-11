Больницы обеспокоены нехваткой работников

«Ситуация очень тревожная, - признал руководитель Валгаской больницы Маргус Ульст. - Уровень инфицирования в Валгамаа приближается к уровню больших городов, очень много разгуливает вирусоносителей без симптомов, которые непреднамеренно передают инфекцию».

Несколько сотрудников Валгаской больницы заболели

По его словам, результат теста на коронавирус нескольких работников Валгаской больницы оказался положительным, поэтому работавшие с ними несколько дней коллеги должны оставаться в самоизоляции. «На данный момент три очага заражения, больше всего людей отстранено от работы в скорой помощи», - добавил Ульст.

Арви Васк. ФОТО: Arved Breidaks

«Уже трудно, но не с точки зрения количества заболевших», - говорит глава Южно-Эстонской больницы Арви Васк. - В коронавирусном отделении сейчас шесть пациентов, но у нас есть больницы и контактные лица среди персонала больницы».

По состоянию на пятницу, среди работников Южно-Эстонской больницы заражены были 12 медиков, а также трое работников скорой помощи. «Мы занимаемся перераспределением персонала, к счастью, среди сотрудников скорой помощи уровень заражения спал и большинство вернулось на работу. На данный момент из скорой дома остаются только три человека, и они с новой недели должны вернуться», - уточнил в пятницу Васк.

Если в Южно-Эстонской больнице в начале декабря создали отделение для больных Covid-19, такое же отделение планируется открыть и в Валгаской больнице. «По распоряжению Лыунаского медицинского штаба мы создаем так называемое черное отделение, куда будут изолировать ковид-пациентов и где их будут лечить, - сказал Ульст, - Отделение может быть, но проблема в нехватке персонала. Там нужно в два раза больше персонала, поскольку сотрудники работают в трехчасовые смены».

Для функционирования инфекционного отделения, по словам Ультса, надо сокращать другую деятельность, это означает сокращение планового лечения пациентов.

«Там нужно в два раза больше персонала, поскольку работа проходит в полном снаряжении и человек не может более двух-трех часов в этом снаряжении работать, - подтвердил озвученное ранее Васк. - Иногда надо выходить из отделения, что означает, что сестринский персонал должен быть продублирован. В этом смысле это ресурсоемко».

В Пыльва готовы к переменам

Маргот Бергманн. ФОТО: Sille Annuk

Пока кажется, что дела в Пыльваской больнице идут хорошо. «В настоящее время у нас нет сотрудников, находящихся в изоляции из-за вируса, поэтому и проблем с нехваткой персонала нет», - подтвердила руководитель больницы Маргот Бергманн.

Создавать отдельное инфекционное отделение в Пыльваской больнице пока в планах нет, но они следят за ситуацией. «В настоящее время в связи с распространением вируса мы не принимаем никаких дополнительных мер, поскольку существующие работают хорошо, - сказала Бергманн. - Мы тесно сотрудничаем со всеми региональными больницами и готовы при необходимости реорганизовать нашу работу».

На этой неделе в больницах продолжится также вакцинация сотрудников. К вечеру пятницы в Южно-Эстонской больнице прививку сделали 129 работникам и, по словам Арви Васка, вакцинация продолжится в понедельник.

«Мы сосредоточили внимание на вакцинации персонала, и на новой неделе мы также проведем вакцинацию жильцов дома попечения», - сказал Маргус Ульст. Однако он удивлен опасениями многих врачей по поводу новой вакцины.

«В качестве предлога приводится, что вакцина еще мало протестирована и что «может быть, когда-нибудь позже», «посмотрим, как пойдут дела у первых вакцинированных», - описывает он настроения. - Страх сеют и соцсети со своими теориями чипирования спецагентами и прочим подобным бредом».

Действительно, вакцинация от Covid-19 вызвала побочные эффекты и у единичных сотрудников Валгаской больницы. «У одного сотрудника на следующий день поднялась температура и тест на коронавирус также оказался положительным, - уточнил Ульст. - По словам врачей-инфекционистов, человек ранее был бессимптомным вирусоносителем или он находился в предболезненном состоянии и вакцина спровоцировала этот процесс».