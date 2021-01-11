У прибывшего из Эстонии в Финляндию пассажира нашли британский штамм коронавируса

Руководитель научного совета Ирья Лутсар пока не в курсе этой новости, но говорит, что это ее совсем не удивляет: «Я и прежде говорила, что то, что у нас он еще не выявлен, не означает, что его у нас нет». Она добавила, что страны по всему миру выявляют у себя наличие новых штаммов.

«Он может быть у нас, поскольку британский штамм начал распространяться еще в сентябре», - уточнила Лутсар. Она отметила, что британцы пока не сообщали, вызывает ли новая мутация вируса увеличение смертности или более тяжелое течение болезни.

На сегодняшний день в Финляндии выявлены 49 случаев заражения новыми штаммами коронавируса: как британским, так и из ЮАР. Пассажиры прибыли в страну из Великобритании, Ганы, Швеции, ЮАР, Боснии и Герцеговины, Дании, Турции и Эстонии.

Восемь проб были получены от близких контактов ранее выявленных зараженных. Происхождение заражения трех человек по-прежнему устанавливается. На карантин отправлены 55 потенциально зараженных человек.