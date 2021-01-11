Угнанный раритетный BMW неожиданно вновь появился во дворе владельца

Двухдверное купе находилось на стадии реставрации, стекол в машине нет. Поскольку это реставрирующийся автомобиль, у него также нет регистрационного номера. Автомобиль как пропал в субботу, так и вновь появился во дворе в понедельник при сомнительных обстоятельствах.

Хотя машину вернули, полиция отметила, что преступление было все-таки совершено и это не отменяет уже произошедшего. Если завладевший автомобилем сейчас сам обратиться в полицию и объяснит, что произошло и почему, конечно, можно будет прийти к более благоприятному соглашению в решении этого производства. Этот человек может связаться с полицией по электронной почте veiko.kore@politsei.ee или по телефону 7768407.