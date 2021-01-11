Угнанный раритетный BMW неожиданно вновь появился во дворе владельца
Угнанный в субботу, 9 января, в волости Пыльтсамаа из сарая редкий автомобиль BMW 1946 года выпуска, сегодня, 11 января, вдруг появился во дворе владельца.
Угнанный в субботу, 9 января, в волости Пыльтсамаа из сарая редкий автомобиль BMW 1946 года выпуска, сегодня, 11 января, вдруг появился во дворе владельца.
Двухдверное купе находилось на стадии реставрации, стекол в машине нет. Поскольку это реставрирующийся автомобиль, у него также нет регистрационного номера. Автомобиль как пропал в субботу, так и вновь появился во дворе в понедельник при сомнительных обстоятельствах.
Хотя машину вернули, полиция отметила, что преступление было все-таки совершено и это не отменяет уже произошедшего. Если завладевший автомобилем сейчас сам обратиться в полицию и объяснит, что произошло и почему, конечно, можно будет прийти к более благоприятному соглашению в решении этого производства. Этот человек может связаться с полицией по электронной почте veiko.kore@politsei.ee или по телефону 7768407.
Тех, кто также владеет дополнительной информацией об этом инциденте, просят связаться с полицией по тем же контактам. Для выяснения обстоятельств случившегося продолжается производство.
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