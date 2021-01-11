Фото ⟩ Вы видели эту машину? Полиция просит помощи в поисках угнанного раритетного BMW

Двухдверное купе находилось на стадии реставрации, стекол в машине нет. Поскольку это реставрируемый автомобиль, у него также нет регистрационного номера, пишет Tartu Postimees.

ФОТО: Erakogu

Полиция осмотрела место происшествия и собрала улики, которые позволят установить личности подозреваемых в краже. Более подробная информация и ущерб, нанесенный кражей, уточняются