Фото ⟩ Вы видели эту машину? Полиция просит помощи в поисках угнанного раритетного BMW
В субботу, 9 в полицию поступило сообщение, что в волости Пальтсамаа из сарая угнали редкий автомобиль BMW 1946 года выпуска. Сарай не был заперт.
В субботу, 9 в полицию поступило сообщение, что в волости Пальтсамаа из сарая угнали редкий автомобиль BMW 1946 года выпуска. Сарай не был заперт.
Двухдверное купе находилось на стадии реставрации, стекол в машине нет. Поскольку это реставрируемый автомобиль, у него также нет регистрационного номера, пишет Tartu Postimees.
Полиция осмотрела место происшествия и собрала улики, которые позволят установить личности подозреваемых в краже. Более подробная информация и ущерб, нанесенный кражей, уточняются
Тех, кто в последние дни видел где-то этот автомобиль или владеет другой полезной информацией, просят дать об этом знать по электронной почте veiko.kore@politsei.ee или по телефону 7768407.