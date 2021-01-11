Пн, 11.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Вы видели эту машину? Полиция просит помощи в поисках угнанного раритетного BMW
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Фото ⟩ Вы видели эту машину? Полиция просит помощи в поисках угнанного раритетного BMW

BMW 1946 года выпуска.

ФОТО: Erakogu

В субботу, 9 в полицию поступило сообщение, что в волости Пальтсамаа из сарая угнали редкий автомобиль BMW 1946 года выпуска. Сарай не был заперт.

Двухдверное купе находилось на стадии реставрации, стекол в машине нет. Поскольку это реставрируемый автомобиль, у него также нет регистрационного номера, пишет Tartu Postimees

ФОТО: Erakogu

Полиция осмотрела место происшествия и собрала улики, которые позволят установить личности подозреваемых в краже. Более подробная информация и ущерб, нанесенный кражей, уточняются

Тех, кто в последние дни видел где-то этот автомобиль или владеет другой полезной информацией, просят дать об этом знать по электронной почте veiko.kore@politsei.ee или по телефону 7768407.

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