Не дошел до школы: в Таллинне разыскивают десятилетнего Артура

Сегодня утром Артур ушел из своего дома в Нымме, чтобы поехать на автобусе в школу. К сожалению, до пункта назначения он так и не добрался. Ребенок может бесцельно кататься на общественном транспорте, поэтому полиция проверяет автобусы, поезда, а также павильоны ожидания. Телефона у мальчика с собой нет.