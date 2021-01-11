Не дошел до школы: в Таллинне разыскивают десятилетнего Артура
Полиция просит помощи общественности в поиске десятилетнего Артура, который не появился в расположенной в Таллинне школе и о его местонахождении ничего неизвестно.
Полиция просит помощи общественности в поиске десятилетнего Артура, который не появился в расположенной в Таллинне школе и о его местонахождении ничего неизвестно.
Сегодня утром Артур ушел из своего дома в Нымме, чтобы поехать на автобусе в школу. К сожалению, до пункта назначения он так и не добрался. Ребенок может бесцельно кататься на общественном транспорте, поэтому полиция проверяет автобусы, поезда, а также павильоны ожидания. Телефона у мальчика с собой нет.
Приметы пропавшего: рост 150 см, худощавое телосложение, русые волосы. На Артуре была оранжевая шапка, черная куртка, брюки и сапоги. Также у него с собой был черный портфель с ярко-зелеными и белыми деталями.
Патрули продолжают поиски и активно проверяют записи с городских камер. Полиция просит всех, кто увидит соответствующего описанию ребенка, звонить по номеру 112.