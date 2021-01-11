Пн, 11.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Эстония планирует отказаться от ходатайства дополнительной поставки вакцины Moderna

Танель Кийк.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Эстония планирует отказаться от возможности дополнительно заказать вакцину Moderna, а вместо этого увеличить поставки вакцины Pfizer/BioNTech, если правительство одобрит предложение министра социальных дел Танеля Кийка, пишет Rus.ERR.

«Дополнительные закупки вакцины Moderna были ли бы по более высокой цене и, по имеющейся информации, поступили бы не ранее третьего квартала, а может и в четвертом квартале, - сказал Кийк ERR. - Вакцины Pfizer/BioNTech явно лучше по цене и скорости поставки».

Кийк пояснил, что Эстония соблюдает три критерия для всех дополнительных контрактов: надежность, эффективность и безопасность приобретаемой вакцины; скорость поставки; стоимость дозы вакцины.

«Исходя из этих критериев, вакцины Pfizeri/BioNTech и Moderna являются равными по эффективности, но по цене и скорости поставок явное преимущество у компании Pfizer/BioNTech, у которой в Евросоюзе создано или строится ряд производственных мощностей», - пояснил Кийк, добавив, что также компания подтвердила, что приобретаемые по дополнительным договорам вакцины доставят во втором квартале.

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