Эстония планирует отказаться от ходатайства дополнительной поставки вакцины Moderna

«Дополнительные закупки вакцины Moderna были ли бы по более высокой цене и, по имеющейся информации, поступили бы не ранее третьего квартала, а может и в четвертом квартале, - сказал Кийк ERR. - Вакцины Pfizer/BioNTech явно лучше по цене и скорости поставки».

Кийк пояснил, что Эстония соблюдает три критерия для всех дополнительных контрактов: надежность, эффективность и безопасность приобретаемой вакцины; скорость поставки; стоимость дозы вакцины.