Пн, 11.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • Коронавирус
  • Эстония планирует отказаться от ходатайства о дополнительной поставке вакцины Moderna
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Эстония планирует отказаться от ходатайства о дополнительной поставке вакцины Moderna

Танель Кийк.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Эстония планирует отказаться от возможности дополнительно заказать вакцину Moderna, а вместо этого увеличить поставки вакцины Pfizer/BioNTech, если правительство одобрит предложение министра социальных дел Танеля Кийка, пишет Rus.ERR.

«Дополнительные закупки вакцины Moderna обошлись бы дороже и, по имеющейся информации, поступили бы не ранее третьего квартала, а может, и в четвертом квартале, - сказал Кийк ERR. - Вакцины Pfizer/BioNTech явно лучше по цене и скорости поставки».

Кийк пояснил, что Эстония соблюдает три критерия для всех дополнительных контрактов: надежность, эффективность и безопасность приобретаемой вакцины; скорость поставки; стоимость дозы вакцины.

«Исходя из этих критериев, вакцины Pfizeri/BioNTech и Moderna являются равными по эффективности, но по цене и скорости поставок явное преимущество у компании Pfizer/BioNTech, у которой в Евросоюзе создан или строится ряд производственных мощностей», - пояснил Кийк, добавив, что также компания подтвердила, что приобретаемые по дополнительным договорам вакцины доставят во втором квартале.

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