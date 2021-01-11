Эстония планирует отказаться от ходатайства о дополнительной поставке вакцины Moderna

«Дополнительные закупки вакцины Moderna обошлись бы дороже и, по имеющейся информации, поступили бы не ранее третьего квартала, а может, и в четвертом квартале, - сказал Кийк ERR. - Вакцины Pfizer/BioNTech явно лучше по цене и скорости поставки».

Кийк пояснил, что Эстония соблюдает три критерия для всех дополнительных контрактов: надежность, эффективность и безопасность приобретаемой вакцины; скорость поставки; стоимость дозы вакцины.

«Исходя из этих критериев, вакцины Pfizeri/BioNTech и Moderna являются равными по эффективности, но по цене и скорости поставок явное преимущество у компании Pfizer/BioNTech, у которой в Евросоюзе создан или строится ряд производственных мощностей», - пояснил Кийк, добавив, что также компания подтвердила, что приобретаемые по дополнительным договорам вакцины доставят во втором квартале.