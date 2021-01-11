Полиция устанавливает личность утонувшей в Нарове женщины

22 декабря около 18:20 в Нарве, около пересечения улиц Толли и Йыэ, в реке было обнаружено тело пожилой женщины. По предварительным данным, она утонула.

Предполагается, что утопленнице около 60 лет. Ее рост около 185 см, у нее седые волосы до плеч. На женщине были коричневая куртка, темные брюки, темные ботинки на светлой подошве и на шее пестрый платок. Документы или личные вещи при ней обнаружены не были.