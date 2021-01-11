Мобильная камера слежения за скоростью за три часа зафиксировала более 1000 нарушений

В полиции уточнили, что на прошлой неделе на Таммсааре-теэ была установлена передвижная камера слежения за скоростью. Менее чем за три часа фоторадаром было зафиксировано более 1000 нарушений скоростного режима. Причем некоторые любители острых ощущений превысили скорость почти в два раза.

Динамические дорожные знаки на Таммсааре-теэ. ФОТО: Liiklusjärelevalvekeskus

Стражи правопорядка напомнили, что знак "максимально разрешенная скорость движения" запрещает ехать с больше, чем указано на знаке скоростью. Динамические знаки ограничения скорость используются на Таммсааре-теэ почти два года, а регулирующие скорость движения в зависимости от времени суток - еще дольше. Тем не менее, по-прежнему находятся водители, которые их игнорируют.

В полиции напомнили, что на одном из участков Таммсааре-теэ знаки работают по следующему графику:

[👉] По будням 07:00 – 19:00 максимальная скорость движения составляет 50 км/ч;

[👉] По будням 19:00 – 07:00 максимальная скорость движения составляет движения 70 км/ч;

[👉] На выходных максимальная скорость движения составляет 70 км/ч.

При движении по этому участку Таммсааре-теэ со скоростью 70 км/ч вместо 50 км/ч выигрыш во времени составит не более 20 секунд.

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2020 году на участке между железнодорожным переездом на Ярвевана-теэ и улицами Рахумяэ-теэ/Тонди произошло 189 ДТП. И это еще не окончательные цифры. В 2019 году на этом участке дороги произошла 241 авария.

Подавляющее большинство ДТП — это наезды сзади и столкновения, происходящие при перестроении автомобилей из одной полосы в другую. Одни из основных причин столкновений - как несоблюдение дистанции, так и разница в скоростях автомобилей.