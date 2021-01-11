Экономика не обращает внимания на вирус

В розничной торговле настоящего кризиса и не было

Хотя вакцинация от коронавируса началась медленно, а уровень заражения бьет все новые рекорды, поступающие из сектора предпринимательства новости носят, скорее, радужный настрой. Опубликованные в понедельник данные по розничным продажам показали, что широкое распространение коронавируса не смогло снизить интерес жителей Эстонии к покупкам. Если говорить точнее, то индекс объема розничных продаж, с учетом ценовых изменений, вырос по сравнению с ноябрем 2019 года на 6%. В сентябре и октябре рост в розничной торговле был почти таким же быстрым. Таким образом, несмотря на разразившийся масштабный кризис, единственным месяцем снижения продаж в сети розничной торговли был апрель прошлого года. За 11 месяцев 2020 года объем продаж розничной торговли увеличился на 3%. Довольно неплохо, учитывая, что в прошлом году ВВП Эстонии снизился примерно на такую же величину.

Хорошие показатели розничной торговли объясняются несколькими вескими причинами. Во-первых, если путешествовать нельзя и в баре тоже не посидишь, то людям надо как-то тратить деньги. Во-вторых, можно с уверенностью сказать, что дела у некоторых секторов торговли шли хорошо вовсе не вопреки коронавирусу, а благодаря ему. Например, в «других специализированных магазинах», к которым относятся магазины электроники, книжные магазины и магазины спортивных товаров, продажи в прошлом году выросли почти на пятую часть.

Если бы люди не были вынуждены работать удаленно, то было бы сложно оправдать такой интерес к бытовой электронике и новым кроссовкам. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, безработица и сокращение заработной платы затронули всё же небольшую часть общества, поэтому доверие потребителей не сильно ослабло. Но что же будет дальше? В то время как экономическая уверенность делового сектора в последние месяцы улучшилась, то уверенность потребителей идет, скорее, вспять. Из-за новых ограничений ухудшилась ситуация на рынке труда, что усиливает негативные настроения. Однако безработица вряд ли достигнет повсеместных масштабов, и подавляющее большинство покупателей продолжат активно потреблять в наступившем году.

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