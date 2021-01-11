Пн, 11.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Экономика не обращает внимания на вирус

Экономика. Иллюстративное фото.

ФОТО: Postimees.ee

В отличие от весны, крупнейшие секторы экономики смогли продемонстрировать на удивление хорошие результаты, несмотря на вторую волну вируса. Экономика, похоже, адаптируется к коронавирусу независимо от того, когда вакцинация достигнет широких масс, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестер.

В розничной торговле настоящего кризиса и не было

Хотя вакцинация от коронавируса началась медленно, а уровень заражения бьет все новые рекорды, поступающие из сектора предпринимательства новости носят, скорее, радужный настрой. Опубликованные в понедельник данные по розничным продажам показали, что широкое распространение коронавируса не смогло снизить интерес жителей Эстонии к покупкам. Если говорить точнее, то индекс объема розничных продаж, с учетом ценовых изменений, вырос по сравнению с ноябрем 2019 года на 6%. В сентябре и октябре рост в розничной торговле был почти таким же быстрым. Таким образом, несмотря на разразившийся масштабный кризис, единственным месяцем снижения продаж в сети розничной торговли был апрель прошлого года. За 11 месяцев 2020 года объем продаж розничной торговли увеличился на 3%. Довольно неплохо, учитывая, что в прошлом году ВВП Эстонии снизился примерно на такую же величину.

Хорошие показатели розничной торговли объясняются несколькими вескими причинами. Во-первых, если путешествовать нельзя и в баре тоже не посидишь, то людям надо как-то тратить деньги. Во-вторых, можно с уверенностью сказать, что дела у некоторых секторов торговли шли хорошо вовсе не вопреки коронавирусу, а благодаря ему. Например, в «других специализированных магазинах», к которым относятся магазины электроники, книжные магазины и магазины спортивных товаров, продажи в прошлом году выросли почти на пятую часть.

Если бы люди не были вынуждены работать удаленно, то было бы сложно оправдать такой интерес к бытовой электронике и новым кроссовкам. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, безработица и сокращение заработной платы затронули всё же небольшую часть общества, поэтому доверие потребителей не сильно ослабло. Но что же будет дальше? В то время как экономическая уверенность делового сектора в последние месяцы улучшилась, то уверенность потребителей идет, скорее, вспять. Из-за новых ограничений ухудшилась ситуация на рынке труда, что усиливает негативные настроения. Однако безработица вряд ли достигнет повсеместных масштабов, и подавляющее большинство покупателей продолжат активно потреблять в наступившем году.

Вторая волна не ухудшила перспективы промышленности

Хотя в промышленности не было такого бума покупок, ситуация там по крайней мере удовлетворительная. Хотя в ноябре объем производства в обрабатывающей промышленности был на процент ниже, чем в 2019 году, эта разница незначительна. Если рассматривать год в целом, спад объема производства в обрабатывающей промышленности ограничился 6%, что является неплохим результатом, учитывая сложившиеся обстоятельства. Для сравнения, объем производства в обрабатывающей промышленности крупной промышленно развитой страны –  Германии – упал на 12% за первые 10 месяцев 2020 года. Аналогичная ситуация и в других крупных странах: в Италии спад в производстве составил 14%, во Франции – 13% и в Испании – 12%. С другой стороны, в нашем ближайшем регионе: в Финляндии, Латвии и Литве спад в обрабатывающей промышленности ограничился 3%.

Хотя в осенние месяцы результаты в промышленности улучшились, дела в разных отраслях внутри промышленности существенно различаются. Среди наиболее крупных секторов во второй половине 2020 года серьезный подъем продемонстрировала электронная промышленность, спрос на продукцию которой значительно вырос в связи с пандемией коронавируса. Если в ноябре объем производства отрасли увеличился на 16%, то в октябре прошлого года он составил целых 23%. С другой стороны, количество предприятий, работающих в этом секторе, невелико, а создаваемая добавленная стоимость ниже, чем во многих других отраслях промышленности.

Тем не менее, очень важная для экономики Эстонии лесная промышленность также продемонстрировала отличные результаты. В ноябре рост объемов производства в отрасли приблизился к 9%, а не хуже были и предыдущие осенние месяцы. В конце года очень хорошие результаты были достигнуты и в более мелких отраслях, таких как химическая промышленность, а также производство прицепов и транспортных средств.

Из крупнейших видов деятельности рост промышленного производства значительно снизился за счет металлургической промышленности и производства строительных материалов, которые зависят от инвестиционной готовности предприятий. Хотя и лесная промышленность в значительной степени зависит от состояния строительного рынка Скандинавии, похоже, что существует разрыв между маломасштабным жилищным строительством и крупномасштабными строительными проектами, за которые в нынешних условиях берутся уже куда реже. Проблемой для металлургической промышленности, безусловно, является спад в нефтяной промышленности, являющейся основным заказчиком. Удивительно, но с самого начала пандемии коронавируса спад демонстрирует и объем производства в очень важной пищевой промышленности. В ноябре в этой отрасли произошел еще больший спад. Поскольку на этот же период приходится распространение вируса, то вероятно, это может быть связано со снижением спроса в сфере размещения и общественного питания.

Промышленный сектор повсюду оптимистичен

Несмотря ни на что, промышленные предприятия с оптимизмом смотрят в будущее. В декабре чувство уверенности в промышленном секторе укрепилось еще больше, достигнув самого высокого уровня за последние два года. Подобные тенденции можно наблюдать и в других странах мира. Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit в еврозоне в декабре превысил 55 пунктов, что является самым высоким показателем с 2018 года. В США этот же показатель достиг аж 57 пунктов, что является лучшим результатом с 2014 года. Начало вакцинации сместило фокус с сегодняшнего дня на завтрашний день, когда ожидается снятие ограничений и преодоление экономического барьера, что усугубляется ранее высокой ставкой сбережений, а также щедрыми пакетами помощи от правительств и центральных банков.

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