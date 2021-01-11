«Правые» «Отечеству» и центристам: отзовите законопроект о референдуме, пока не поздно

По словам члена правления «Правых» Кайдо Кукка, «Правые» неоднократно указывали на то, что проведение референдума на такую поляризующую общество тему вызовет острый конфликт и будет представлять угрозу для стабильности эстонского государства. «Первое действие референдума о браке мы видим сегодня на Тоомпеа, где происходит балаган вокруг законопроекта о референдуме, никак не делающий чести государству. Если продолжить заниматься законопроектом и провести референдум, то во втором действии острота конфликта переместится из парламента в общество. Недавно мы видели в США, к чему это может привести», - сказал Кукк.

По мнению правых, единственно верным было бы отозвать законопроект с повестки. «Изменение Закона о семье остается и останется в компетенции Рийгикогу, но реальность такова, что в нынешнем составе парламента нет широкого консенсуса по изменению понятия брака», - сказал Кукк.

Заявление правых

Уважаемые члены фракции «Отечества» и Центристской партии,

С самого начала было ясно, что подлинная цель инициаторов референдума – девальвация эстонской представительской демократии, поляризация общества и разжигание конфликта. Недавние события в столице США наглядно показали, куда приводит постоянное противопоставление большинства-меньшинства на поляризующие темы. Умнее было бы учиться на чужом опыте и больше не экспериментировать с раскалыванием эстонского общества.

Произошедшее при рассмотрении референдума о браке в Рийгикогу одновременно стыдно и опасно. Обструкция – один из приемов в ходе парламентских дебатов, который нельзя вменять в вину оппозиции и который и ранее применялся в Эстонии. Совершенно недопустимо играть с безопасностью Эстонии, даже если совершившие этот поступок депутаты-реформисты были просто близоруки.

Партия реформ оказалась «полезным идиотом» в циничной игре семьи Хельме, преследующей целью подорвать доверие жителей Эстонии к государственным институтам своей страны. Ведущие эксперты по государственному праву, недавно, например, бывший председатель Госсуда Уно Лыхмус, пришли к выводу, что в запланированном виде проведение референдума не повлечет за собой обязывающих правовых последствий, т.е. его проведение – бессмысленное предприятие. Но у бессмысленного референдума могут быть политические последствия, раны от которых придется еще долго зализывать, независимо от того, каким будет результат референдума.

При продавливании референдума о браке EKRE перешла черту и превратила управление государством в глазах народа в балаган. Прежде всего, от этого проиграет эстонское государство и доверие к нему. По мнению «Правых», задача Центристской партии и «Отечества» - вести себя как государственники и отозвать законопроект о референдуме, пока не поздно.