Гарри Каспаров вызвал Алексея Навального на дебаты

«Отключение аккаунта Дональда Трампа в Twitter бурно обсуждается в русскоговорящем сегменте интернета. Тема эта важная и неоднозначная, есть аргументы за и против, однако, складывается впечатление, что большинством решение руководства американской социальной сети однозначно воспринимается как факт цензуры. На мой взгляд, подобная оценка слишком прямолинейна и связана с незнанием конкретных особенностей американской политики», - пишет Каспаров.