Пн, 11.01.2021
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Таави Тийльманн
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Гарри Каспаров вызвал Алексея Навального на дебаты

Гарри Каспаров.

ФОТО: REMY DE LA MAUVINIERE/AP

Оппозиционный политик и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пригласил в Facebook  Алексея Навального к участию в дебатах на тему блокировки Дональда Трампа в Twitter.

«Отключение аккаунта Дональда Трампа в Twitter бурно обсуждается в русскоговорящем сегменте интернета. Тема эта важная и неоднозначная, есть аргументы за и против, однако, складывается впечатление, что большинством решение руководства американской социальной сети однозначно воспринимается как факт цензуры. На мой взгляд, подобная оценка слишком прямолинейна и связана с незнанием конкретных особенностей американской политики», - пишет Каспаров. 

По мнению политика, наиболее подробно аргументация против решения о блокировке аккаунта Трампа изложена в посте Алексея Навального. 

Провести дебаты Каспаров предлагает на одной из крупных русскоязычных площадок — Эхо Москвы, телеканал «Дождь», или Радио Свобода.

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