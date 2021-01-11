Гарри Каспаров вызвал Алексея Навального на дебаты
Оппозиционный политик и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пригласил в Facebook Алексея Навального к участию в дебатах на тему блокировки Дональда Трампа в Twitter.
Оппозиционный политик и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пригласил в Facebook Алексея Навального к участию в дебатах на тему блокировки Дональда Трампа в Twitter.
«Отключение аккаунта Дональда Трампа в Twitter бурно обсуждается в русскоговорящем сегменте интернета. Тема эта важная и неоднозначная, есть аргументы за и против, однако, складывается впечатление, что большинством решение руководства американской социальной сети однозначно воспринимается как факт цензуры. На мой взгляд, подобная оценка слишком прямолинейна и связана с незнанием конкретных особенностей американской политики», - пишет Каспаров.
По мнению политика, наиболее подробно аргументация против решения о блокировке аккаунта Трампа изложена в посте Алексея Навального.
Провести дебаты Каспаров предлагает на одной из крупных русскоязычных площадок — Эхо Москвы, телеканал «Дождь», или Радио Свобода.
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