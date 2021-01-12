Читатель: возврат собственных денег стоил сил и нервов

Дыбяк заказал вещи в интернет-магазине MemberShop в конце ноября, посылка пришла в Нарву 2 декабря. Он сразу примерил одежду и понял, что она ему не подходит, поэтому в тот же день через личный кабинет на сайте интернет-магазина оформил возврат. Посылку он вернул через курьера и ждал возврата денег.

«Денежные средства будут возвращены не позднее чем в течение 14 календарных дней со дня отправки товара продавцу», - говорится на сайте магазина.

Прошло две недели, но, по словам покупателя, он своих денег на счету так и не обнаружил. «Я сам с ними связался, и мне сказали, что я не указал банковский счет, на который нужно перевести деньги. Во-первых, при оформлении возврата там не было такой графы. Во-вторых, хорошо, если я что-то не указал, почему они сами со мной не связались и не уточнили, что мне надо представить какие-то дополнительные данные?» - удивляется Дыбяк.

Он переслал в магазин все реквизиты, но денег на своем счету не увидел. «Позвонил им, работница убедила меня, что все в порядке и в течение одного-двух рабочих дней я деньги получу, - продолжает рассказ Даниил. - Спустя два дня ситуация не меняется, и я вновь им звоню. Уже другая сотрудница мне говорит, что я выбрал купоны, но я хорошо помню, что указывал именно возврат денежных средств. В итоге все-таки меня заверили, что скоро деньги мне вернут».

«Первое, что нужно сделать – направить письменную жалобу продавцу». 5

По словам Дыбяка, через какое-то время он вновь связался с интернет-магазином и услышал, что деньги ему перевели, но придется подождать, пока они появятся на его счете. «Я подождал, но ничего не изменилось. Обратился в свой банк, где меня заверили, что перевод должен пройти моментально. Вновь позвонил в магазин и сообщил, что пожаловался в СМИ и Департамент защиты прав потребителей. После этого через несколько минут деньги пришли мне на счет, - говорит Дыбяк, отметив, что дозвониться по эстонскому номеру интернет-магазина было почти невозможно, а перезванивали ему уже с литовского номера (речь идет о балтийском интернет-магазине). - Связи никакой, наплевательское отношение к своим клиентам».

На вопрос, что стало причиной задержки возврата денежных средств, отдел службы поддержки клиентов MemberShop отказался отвечать, сославшись на то, что в связи с общей регуляцией ЕС о защите данных (GDPR), они не могут разглашать информацию о третьих лицах. Хотя стоит отметить, что вопрос касался не данных третьих лиц, а конкретно их работы. Но интернет-магазин заверил, что с клиентом они связались и ситуация была решена: клиенту вернули полагающуюся в качестве возврата сумму.

Руководитель секретариата по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс сообщил, что департамент получил в 2020 году несколько жалоб относительно онлайн-магазина membershop.ee. Но узнать, в чем была суть претензий, пока нельзя, поскольку детали еще не разрешенных потребительских споров департамент не разглашает.

По словам Копамеэса, в подобных ситуациях, если у потребителя есть проблемы с продавцом, то первое, что нужно сделать – направить последнему письменную жалобу. «В жалобе должно быть указано конкретное требование. Продавец обязан ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней с момента ее получения. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, потребитель может обратиться в Комиссию по потребительским спорам с заявлением», - сказал представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.