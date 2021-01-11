Среди побочных эффектов на вакцину от коронавируса в Эстонии зафиксированы тошнота и потеря чувствительности лица

Стрессовые реакции, связанные с вакцинацией описали в семи письмах. Реакции продолжались от пяти до 15 минут после укола. Также возникали: тошнота, головокружение, слабость, ощущение потери сознания, плохое самочувствие, повышение давления, сердцебиение, болевые ощущения в горле, потоотделение. Людям требовалось лечение (симптоматическое) и они быстро восстанавливались. В одном случает человек потерял сознание через 42 часа после вакцинации.

Аллергические реакции описали в трех случаях. Люди получили обычное лечение и быстро поправились. Нарушения чувствительности лица (онемение, мурашки, зуд) описали в трех письмах, симптомы прошли без лечения через пару дней.

В остальных сообщениях описывали: боль в месте укола, отек. Кроме того, сообщили о головной боли, головокружении, плохом самочувствии, слабости и бессилии, сонливости, тошноте, дрожи, повышении или снижении температуры, боли в суставах и мышцах, боли в костях, в горле, гортани, выделениях из носа, глаз, помутнении зрения, нарушении сна, сердцебиении и чувстве тяжести в груди.

По информации Департамента лекарств, все люди поправились за пару дней или уже поправлялись в момент отправки сообщения.

«Все вакцины могут вызывать легкие реакции и общие симптомы (головная боль, температура, усталость и т.д.). Эти реакции при необходимости можно смягчить болеутоляющими или холодным компрессом. В случае температуры и слабости нужно нормально отдохнуть. Симптомы в любом случае проходят за пару дней», - объяснил Департамент лекарств.

Побочный эффект и побочный симптом

Побочный эффект — это опасная/наносящая вред нежелательная реакция, в случае которой нельзя исключать обоснованной связи с приемом лекарства (в том числе, вакцины).

В отличие от побочного эффекта побочный симптом — это любая нежелательная реакция, которая возникает при приеме лекарства, вне зависимости от возможной связи с лекарством.

Собираемые данные о возможных побочных эффектах помогут выяснить профиль опасности вакцины. При появлении новых данных при необходимости добавляется инфолисток лекарства: добавляется список побочных эффектов, уточняются предупреждения и противопоказания.