Криштиану Роналду назван рекордсменом мира по числу голов за карьеру

В воскресенье 35-летний Криштиану отличился в победном матче 17-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (3:1) и забил 759 мяч в карьере за клуб и сборную в официальных играх. Столько же на счету бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

Ранее Роналду превзошел по числу забитых мячей Пеле, на счету которого 757 голов.

Отметим, что существует несколько версий относительно количества мячей бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали, в частности, по подсчетам ESPN и портала Goal.com.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y — Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021

По другим версиям, на счету Пеле и Бицана больше забитых мячей, и Роналду до их рекорда еще не добрался. Например, по выкладкам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), у Бицана 805 голов, у экс-форварда сборной Бразилии Ромарио - 772, а у Пеле - 767.

Добавим, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси недавно обогнал Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб. Однако и это достижение оспаривается некоторыми статистиками.