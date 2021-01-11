Картина дня: новые ограничения по образованию и спорту, снежная буря и побочные эффекты вакцин

Метеопредупреждение: на Эстонию надвигается снежная буря

Метеослужба обратилась с экстренным сообщением о том, что 12 января в Эстонии ожидаются сильный снегопад, метель и штормовой ветер. В течение дня добавится ориентировочно 10-15 сантиметров снега, на востоке страны — около пяти сантиметров. Читать далее...

В Эстонии подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3427 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 290, то есть 8,3% от общего количества. Читать далее...

Среди побочных эффектов на вакцину от коронавируса в Эстонии зафиксированы тошнота и потеря чувствительности лица

По информации Департамента лекарств, в Эстонии вакцину от коронавируса от фирмы Pfizeri/BioNTech получили 10 972 человека. Вакцинированные описывают реакции, и среди новых появились тошнота, а также в трех случаях потеря чувствительности лица. С 27 декабря по 10 января было получено 46 сообщений о проявлении побочных эффектов. Читать далее...

У прибывшего из Эстонии в Финляндию пассажира нашли британский штамм коронавируса

И хотя в Эстонии еще не обнаружили новый штамм коронавируса, опасный своим активным распространением, в Финляндии так называемый британский штамм был выявлен у человека, приехавшего именно из Эстонии. Читать далее...

Марко Михкельсон: мы действительно хотим быть похожими на диктаторскую Россию?

Зампредседателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что проведение референдума о браке приведет к деградации в развитии эстонского общества и вытеснит Эстонию в сферу влияния России. Читать далее...

Жизнь под камерами наблюдения сильно раздражает людей

Необходимость постоянно находиться под наблюдением видеокамер для многих уже перешла всяческие границы, прокомментировала генеральный директор Инспекции защиты данных Пилле Лехис одну из самых распространенных проблем прошлого года, с которой люди обращались в инспекцию и которая дошла даже до Государственного суда. Читать далее...

Президент Кальюлайд в конце года ездила в Швейцарию кататься на лыжах

Несмотря на рекомендацию Министерства иностранных дел не путешествовать без крайней необходимости, президент Керсти Кальюлайд в последние дни прошлого года съездила в Швейцарию на лыжный отдых. Читайте далее...

«Правые» «Отечеству» и центристам: отзовите законопроект о референдуме, пока не поздно

Внутрипартийное объединение «Отечества» «Правые» отправило парламентским фракциям «Отечества» и Центристской партии заявление, в котором призвало отозвать законопроект о референдуме относительно брака с повестки Рийгикогу. Читать далее...

Эстония планирует отказаться от ходатайства о дополнительной поставке вакцины Moderna

Эстония планирует отказаться от возможности дополнительно заказать вакцину Moderna, а вместо этого увеличить поставки вакцины Pfizer/BioNTech, если правительство одобрит предложение министра социальных дел Танеля Кийка. Читать далее...

Больницы обеспокоены нехваткой работников