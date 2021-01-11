Картина дня: предложение президента по референдуму о браке, новые ограничения и снежная буря

Несмотря на рекомендацию Министерства иностранных дел не путешествовать без крайней необходимости, президент Керсти Кальюлайд в последние дни прошлого года съездила в Швейцарию на лыжный отдых. Читайте далее...

«Правые» «Отечеству» и центристам: отзовите законопроект о референдуме, пока не поздно

Внутрипартийное объединение «Отечества» «Правые» отправило парламентским фракциям «Отечества» и Центристской партии заявление, в котором призвало отозвать законопроект о референдуме относительно брака с повестки Рийгикогу. Читать далее...

Эстония планирует отказаться от ходатайства о дополнительной поставке вакцины Moderna

Эстония планирует отказаться от возможности дополнительно заказать вакцину Moderna, а вместо этого увеличить поставки вакцины Pfizer/BioNTech, если правительство одобрит предложение министра социальных дел Танеля Кийка. Читать далее...

Больницы обеспокоены нехваткой работников

В больницах в Южной Эстонии новую неделю встречают с беспокойством. Как в Валгаской больнице, так и в находящейся в Выру Южно-Эстонской больнице есть нехватка медиков, поскольку коронавирус некоторых из них отправил на больничную койку или в самоизоляцию. Только Пыльваскую больницу коронавирус пока прошел стороной. Читать далее...

Женщины завоевывают города, у мужчин есть причина волноваться

Успешное окончание саги «Катри Райк - мэр Нарвы» совпало с неожиданным для многих желанием Кристины Каллас после выборов возглавить город Тарту. Эти события сделали актуальной тему увеличения влияния женщин в нашей политике. Читать далее...

Глава Минобороны Великобритании предупреждает, что кибератаки могут привести к настоящей войне

Тайная война со стороны России и Китая, включающая киберхакинг и дезинформацию, чревата неконтролируемым состоянием тотальной войны, предупредил в интервью The Times глава вооруженных сил Великобритании. Читать далее...

Как менялись наши представления о коронавирусе за год пандемии

За прошедший год ученые много узнали о новой болезни немало, и кое-что уже можно утверждать наверняка. Русская служба Би-би-си перечисляет, какие опровергнутые наукой гипотезы по-прежнему остаются широко распространенными заблуждениями. Читать далее...

Число прямых авиамаршрутов из Таллинна сократилось: в Милан и Брюссель уже не улететь

По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Милан и Брюссель, также больше недоступен рейс в расположенный примерно в 120 км от Осло аэропорт Саннефьорд Торп. Читать далее...

Осиновский: в коалиции тоже признают, что никогда прежде не видели такого свинства в парламенте Эстонии

По словам депутата Рийгикогу Евгения Осиновского (СДПЭ), Конституционная комиссия нарушила закон, когда приняла решение внести в большой зал парламента тысячи различных поправок одним блоком. По словам социал-демократа, это понимает и в самой коалиции. Читать далее...

ВОЗ: коронавирус мог возникнуть не в Китае

Специалисты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае. Однако начать свое исследование намерены именно с Уханя. Читать далее...