Картина дня: предложение президента по референдуму о браке, новые ограничения и снежная буря
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 января.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила организовать новые парламентские выборы, если в ходе референдума о браке большинство даст отрицательный ответ. Читать далее...
С понедельника в Эстонии вступают в силу утвержденные правительством на прошлой неделе ограничения в сфере образования и спорта. Касающееся 13 уездов Эстонии распоряжение регулирует ограничения в области образования и деятельности по интересам, курсов повышения квалификации, молодежной работы и спорта. Читать далее...
Метеослужба обратилась с экстренным сообщением о том, что 12 января в Эстонии ожидаются сильный снегопад, метель и штормовой ветер. В течение дня добавится ориентировочно 10-15 сантиметров снега, на востоке страны — около пяти сантиметров. Читать далее...
Предстоящей ночью и завтра днем ожидаются обильные снегопады и метель, толщина снежного покрова за сутки может вырасти примерно на 10 см. Мокрый снег существенно ограничит видимость. Хотя договорные партнеры города готовы к уборке снега и борьбе с гололедицей, всех участников движения призывают к осторожности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3427 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 290, то есть 8,3% от общего количества. Читать далее...
По информации Департамента лекарств, в Эстонии вакцину от коронавируса от фирмы Pfizeri/BioNTech получили 10 972 человека. Вакцинированные описывают реакции, и среди новых появились тошнота, а также в трех случаях потеря чувствительности лица. С 27 декабря по 10 января было получено 46 сообщений о проявлении побочных эффектов. Читать далее...
И хотя в Эстонии еще не обнаружили новый штамм коронавируса, опасный своим активным распространением, в Финляндии так называемый британский штамм был выявлен у человека, приехавшего именно из Эстонии. Читать далее...
Зампредседателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что проведение референдума о браке приведет к деградации в развитии эстонского общества и вытеснит Эстонию в сферу влияния России. Читать далее...
Необходимость постоянно находиться под наблюдением видеокамер для многих уже перешла всяческие границы, прокомментировала генеральный директор Инспекции защиты данных Пилле Лехис одну из самых распространенных проблем прошлого года, с которой люди обращались в инспекцию и которая дошла даже до Государственного суда. Читать далее...
Несмотря на рекомендацию Министерства иностранных дел не путешествовать без крайней необходимости, президент Керсти Кальюлайд в последние дни прошлого года съездила в Швейцарию на лыжный отдых. Читайте далее...
Внутрипартийное объединение «Отечества» «Правые» отправило парламентским фракциям «Отечества» и Центристской партии заявление, в котором призвало отозвать законопроект о референдуме относительно брака с повестки Рийгикогу. Читать далее...
Эстония планирует отказаться от возможности дополнительно заказать вакцину Moderna, а вместо этого увеличить поставки вакцины Pfizer/BioNTech, если правительство одобрит предложение министра социальных дел Танеля Кийка. Читать далее...
В больницах в Южной Эстонии новую неделю встречают с беспокойством. Как в Валгаской больнице, так и в находящейся в Выру Южно-Эстонской больнице есть нехватка медиков, поскольку коронавирус некоторых из них отправил на больничную койку или в самоизоляцию. Только Пыльваскую больницу коронавирус пока прошел стороной. Читать далее...
Успешное окончание саги «Катри Райк - мэр Нарвы» совпало с неожиданным для многих желанием Кристины Каллас после выборов возглавить город Тарту. Эти события сделали актуальной тему увеличения влияния женщин в нашей политике. Читать далее...
Тайная война со стороны России и Китая, включающая киберхакинг и дезинформацию, чревата неконтролируемым состоянием тотальной войны, предупредил в интервью The Times глава вооруженных сил Великобритании. Читать далее...
За прошедший год ученые много узнали о новой болезни немало, и кое-что уже можно утверждать наверняка. Русская служба Би-би-си перечисляет, какие опровергнутые наукой гипотезы по-прежнему остаются широко распространенными заблуждениями. Читать далее...
По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Милан и Брюссель, также больше недоступен рейс в расположенный примерно в 120 км от Осло аэропорт Саннефьорд Торп. Читать далее...
По словам депутата Рийгикогу Евгения Осиновского (СДПЭ), Конституционная комиссия нарушила закон, когда приняла решение внести в большой зал парламента тысячи различных поправок одним блоком. По словам социал-демократа, это понимает и в самой коалиции. Читать далее...
Специалисты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае. Однако начать свое исследование намерены именно с Уханя. Читать далее...
Рийгикогу переживает серьезный кризис. Нарушение прав депутатов, представителей народа — это не шутка, на которую можно лишь пожать плечами. Точно так же нельзя назвать пустяком то, что внутриполитическую игру своими необдуманными предложениями вывели на международный, касающийся основ нашей государственности уровень. Читать далее...
В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Читать далее...
Известная как ясновидящая, а ныне занимающая пост специалиста по связям с общественностью Илона Калдре на прошлой неделе оказалась в центре скандала после своих, мягко говоря, сильных заявлений: в том числе она назвала Эстонию полицейским государством, а Йыхви – дырой, при этом усомнившись в серьезности распространения коронавируса. Читать далее...
Угнанный в субботу, 9 января, в волости Пыльтсамаа из сарая редкий автомобиль BMW 1946 года выпуска, сегодня, 11 января, вдруг появился во дворе владельца. Читать далее...
В последнее время в полицию Пярну сообщили о четырех случаях, в которых есть подозрение, что автомобильные шины могли быть умышленно проколоты. Читать далее...
Сегодня в 9.30 в Центр тревоги сообщили, что в квартире, находящейся на улице Ринги в Маарду, произошел конфликт, в ходе которого пострадал 51-летний мужчина. Читать далее...
Член Рийгикогу Имре Соояэр собирает подписи в поддержку законопроекта, который отменяет Закон о сожительстве, но вносит понятие сожительства в Закон о семье, пишет Postimees. «Предложенный мною проект - это компромиссное решение, которое обеспечивает правовую защиту как сторонников традиционного брака, так и свободно сожительствующих пар», - пояснил Соояэр. Читать далее...
В понедельник, 11 января, в Эстонию поступила третья партия вакцины от коронавируса, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer. В рамках третьей партии в Эстонию доставлено еще 9750 доз вакцины, сообщил Департамент здоровья. Читать далее...
10 января, на восьмидесятом году жизни, в результате тяжелой болезни ушел из жизни врач-анестезиолог Виктор Алексеевич Воронцов, сообщила в Facebook Нарвская больница. Читать далее...