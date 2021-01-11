Как власти помогут нарвитянам, пострадавшим от коронакризиса?

Эти три меры поддержки не исключают друг друга, и одно предприятие может получить поддержку по двум или трем мерам.

Руководитель городской службы предпринимательства и защиты потребителей Мария Теребилина дополнила, что свои меры поддержки готовят также Министерство культуры и Министерство образования и науки.

Минкульт поддержит частные предприятия из сферы культуры и спорта. Порядок поддержки и способ ходатайствовать о ней должен быть опубликован во второй половине января.

Минобрнауки поддержит частные юридические лица, дающие образование или организующие деятельность по интересам. Помощь могут получить те из них, которые управлялись квалифицированными руководителями и проводили занятия не реже раза в неделю. Частные общеобразовательные школы Ида-Вирумаа могут получить по 20 евро на каждого ученика, частные школы по интересам и различные кружки - по 50 евро на человека. Порядок ходатайствования в министерстве обещали обнародовать в ближайшее время.

Пособия от министерств культуры и образования нельзя будет получить тем фирмам, которые получили пособие на зарплату от Кассы по безработице.

Нарва закупит 169 тысяч масок для школьников и учителей

Директор нарвского Департамента социальной помощи Елена Васильева сообщила, что его работники с разрешения Департамента здоровья продолжают вести личный прием клиентов по понедельникам и средам.

“Это не просто, потому что есть ограничения. Но из наших клиентов многие не могут использовать интернет, а у некоторых и телефона нет”, - пояснила Елена Васильева.

Она рассказала, что Нарве получила от государства запас масок для малообеспеченных семей. Маски выданы уже 305 семьям, всего ими планируется бесплатно обеспечить около 500 семей.

“По условиям, которое нам прислало государство вместе с масками, один человек из такой семьи получит одну коробку масок из 50 штук”, - пояснила Елена Васильева.

Также город получил из государственных запасов 1800 многоразовых масок, которые будут выдавать из расчета две маски на одного человека.

По требованиям правительства дети старше 12 лет, которые сегодня приступили после каникул к контактному обучению в Ида-Вирумаа, должны постоянно носить в школе маски (речь об учениках 9 и 12 классов). Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что на январь в школах есть запас масок. На февраль город закупает сейчас почти 196 тысяч масок из расчета по две маски в день на примерно 3600 учеников и 800 работников.

Это касается также учителей детсадов, которые должны быть на работе в масках. По словам заведующей Отделом культуры Виктории Лутус, в детские сады Нарвы записаны 2463 ребенка, реально посещают их сейчас только 1500-1600 детей. По словам Виктории Лутус, эти цифры сравнимы с теми, что бывают во время сильных эпидемий гриппа.

На самоизоляции сейчас находятся только пять групп из 142. Родители детей, которые находятся на карантине или на болеют, освобождены от платы за место в детсаду. Родители, которые решили не водить в садик здорового ребенка, от платы не освобождаются.

Также в Нарве сейчас отменена плата за посещение школ по интересам, хотя они, по возможности, продолжают работать дистанционно (кроме спортшкол, которым можно заниматься на улице в малых группах), и их работники продолжают получать зарплату из городского бюджета.