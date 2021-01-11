Пн, 11.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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Как власти помогут нарвитянам, пострадавшим от коронакризиса?

Мэр Нарвы Катри Райк (в центре) и чиновники городского Департамента развития и экономики.

ФОТО: Николай Андреев

Для Ида-Вирумаа государственные учреждения подготовили пять различных мер поддержки предпринимателей, которые экономически пострадали из-за введенных правительством ограничений. В дополнение к ним собственные меры поддержки готовят также в Нарве, но из-за смены власти задерживается принятие городского бюджета, в котором и будет записано, как город поможет реанимировать пострадавшие предприятия.

О распределении денег договорятся в январе или феврале

Мэр Нарвы Катри Райк и чиновники нескольких городских департаментов рассказали о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать жители города, пострадавшие из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. По словам мэра, меры финансовой поддержки предприятий и вопрос, сколько на них сможет потратить город, еще обсуждаются.

“Мы планируем в ближайшее время интернет-встречу с самыми большими работодателями Нарвы, чтобы выслушать их ожидания от города, - сказала Катри Райк. - Но какая будет поддержка - этого мы еще не успели обсудить”.

По ее словам, меры поддержки будут записаны в городском бюджете, который еще не готов. Новый мэр и председатель горсобрания встречались с директорами всех городских департаментов и знакомились с ситуацией. Теперь проект бюджета рассмотрит профильная комиссия горсобрания и, наконец, горсобрание целиком.

“Мы ориентированы принять его в конце января - в феврале, для этого провести внеочередную сессию горсобрания”, - сказала Катри Райк.

По ее словам, нужно четко разделять текущие расходы, в том числе связанные с пандемией, и инвестиции, которые делаются обычно за счет кредитов. Уже очевидно, что план инвестиций на начавшийся год будет пересмотрен, и от каких-то проектов Нарва откажется. Помощь фирмам, пострадавшим от ограничений, выкроить тоже будет непросто, поскольку казна, в том числе из-за закрытия школ по интересам и отмены родительской платы, получила на 886 тысяч евро меньше, чем ожидалось.

“Текущие расходы очень напряженные, - сказала мэр города. - Откуда-то нужно отрезать, чтобы выделить на предпринимательство. Мой личный взгляд, что мы выделяем очень большие деньги на городские учреждения. Нужно делать аудит этих расходов. Но, разумеется, это не сделать за две недели”.

Государство готовит пять мер поддержки

Директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя напомнил, что государственная поддержка направлена на те предприятия, которые ограничили или прекратили работу из-за наложенных правительством запретов.

Ольга Смирнова, которая Департаменте развития и экономики отвечает за развитие туризма, дала обзор государственных мер поддержки этого сектора в Ида-Вирумаа. На сегодня это:

  • 2,1 млн евро от Минфина уже распределено. Помощь получили 194 фирмы из сфер размещения и питания. Единоразовые выплаты будут проходить с сегодняшнего дня по 13 января.
  • Компенсация на зарплаты. Если весной Касса по безработице выдавала их напрямую работникам, то теперь деньги пойдут предприятиям и, если предприятие уже выплатило зарплату, деньги можно использовать на другие нужды. Проводить подсчеты предприятиям не нужно, данные будут автоматически приходить из базы Налогово-таможенного департамента. Выплаты ожидаются с начала февраля.
  • Фонд развития предпринимательства (EAS) также будет выплачивать пособие, подобное весеннему, но более узкому кругу фирм - из гостиничной сферы, туристической и сферы питания. Начиная с февраля им можно будет ходатайствовать о поддержке.

Эти три меры поддержки не исключают друг друга, и одно предприятие может получить поддержку по двум или трем мерам.

Руководитель городской службы предпринимательства и защиты потребителей Мария Теребилина дополнила, что свои меры поддержки готовят также Министерство культуры и Министерство образования и науки.

  • Минкульт поддержит частные предприятия из сферы культуры и спорта. Порядок поддержки и способ ходатайствовать о ней должен быть опубликован во второй половине января. 
  • Минобрнауки поддержит частные юридические лица, дающие образование или организующие деятельность по интересам. Помощь могут получить те из них, которые управлялись квалифицированными руководителями и проводили занятия не реже раза в неделю. Частные общеобразовательные школы Ида-Вирумаа могут получить по 20 евро на каждого ученика, частные школы по интересам и различные кружки - по 50 евро на человека. Порядок ходатайствования в министерстве обещали обнародовать в ближайшее время.

Пособия от министерств культуры и образования нельзя будет получить тем фирмам, которые получили пособие на зарплату от Кассы по безработице.

Нарва закупит 169 тысяч масок для школьников и учителей

Директор нарвского Департамента социальной помощи Елена Васильева сообщила, что его работники с разрешения Департамента здоровья продолжают вести личный прием клиентов по понедельникам и средам.

“Это не просто, потому что есть ограничения. Но из наших клиентов многие не могут использовать интернет, а у некоторых и телефона нет”, - пояснила Елена Васильева.

Она рассказала, что Нарве получила от государства запас масок для малообеспеченных семей. Маски выданы уже 305 семьям, всего ими планируется бесплатно обеспечить около 500 семей.

“По условиям, которое нам прислало государство вместе с масками, один человек из такой семьи получит одну коробку масок из 50 штук”, - пояснила Елена Васильева.

Также город получил из государственных запасов 1800 многоразовых масок, которые будут выдавать из расчета две маски на одного человека.

По требованиям правительства дети старше 12 лет, которые сегодня приступили после каникул к контактному обучению в Ида-Вирумаа, должны постоянно носить в школе маски (речь об учениках 9 и 12 классов). Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что на январь в школах есть запас масок. На февраль город закупает сейчас почти 196 тысяч масок из расчета по две маски в день на примерно 3600 учеников и 800 работников.

Это касается также учителей детсадов, которые должны быть на работе в масках. По словам заведующей Отделом культуры Виктории Лутус, в детские сады Нарвы записаны 2463 ребенка, реально посещают их сейчас только 1500-1600 детей. По словам Виктории Лутус, эти цифры сравнимы с теми, что бывают во время сильных эпидемий гриппа.

На самоизоляции сейчас находятся только пять групп из 142. Родители детей, которые находятся на карантине или на болеют, освобождены от платы за место в детсаду. Родители, которые решили не водить в садик здорового ребенка, от платы не освобождаются.

Также в Нарве сейчас отменена плата за посещение школ по интересам, хотя они, по возможности, продолжают работать дистанционно (кроме спортшкол, которым можно заниматься на улице в малых группах), и их работники продолжают получать зарплату из городского бюджета.

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