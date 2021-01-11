Затопил сосед, кто оплатит ремонт?

По словам Дагмар Гилден, менеджера по продукту страхования жилья Seesam, основной причиной аварий, связанных с водой, является протечка трубопроводов. За ними следуют человеческие ошибки, когда люди забывают закрыть кран в ванной и отправляются на прогулку с собакой или за покупками. Также бывают случаи, когда вода в доме отключена, но кран находится в открытом положении. При возобновлении подачи воды возникает много неприятностей.

«В прошлом году причиной самого большого ущерба в квартире, нанесенного водой, стал дырявый шланг для холодной воды у верхнего соседа, протечку которого обнаружили нескоро. Ущерб, нанесенный этой аварией, составил 25 000 евро. Еще дороже было отремонтировать два этажа частного дома, поврежденных водой в результате поломки системы отопления, компенсация которой обошлась в 30 000 евро. Средний ущерб от протечки трубопровода для квартир составляет около 2000 евро, а нижним соседям обычно приходится компенсировать ущерб от воды в размере около 1500 евро. Но бывают и случаи, когда ущерб от воды, нанесенный соседям, составляет пять-семь тысяч евро. Окончательный размер ущерба зависит от того, сколько времени текла вода и каков уровень отделки квартиры соседа», – уточнила Гилден.

Верхняя квартира компенсирует ущерб

Независимо от того, сами вы затопили соседа или, вернувшись домой, обнаружили стекающие со стен ручьи и собравшиеся на полу лужи, страховщик рекомендует действовать немедленно. Для начала нужно выяснить, где началась утечка. Следует связаться с соседом, а если это не удастся, позвонить управляющему домом, вызвать аварийную бригаду или слесаря, чтобы закрыть главный кран в доме, остановить поток воды и ограничить дальнейший ущерб.

«Затем ситуацию нужно быстро зафиксировать несколькими фотографиями. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение имущества, следует сразу же приступить к работам по сушке, перенести имущество в другое помещение, накрыть пленкой и т. д. Если есть страхование жилья, нужно уведомить страховщика о происшествии, подать заявление об ущербе и предоставить фотографии», – объясняет страховщик.

Если квартиру затопил сосед сверху, и у вас есть страховка, для устранения повреждений следует обратиться к нему. Вы также можете сделать фотографии и сообщить об инциденте своему страховщику, который объяснит, как действовать дальше. Если у соседа сверху, затопившего квартиру, нет страхования, а у нижнего соседа есть, то ущерб нижнему соседу возмещает его страховая компания, которая в свою очередь может взыскать возмещенные расходы с верхнего соседа.

«Если квартира затопившего соседа застрахована, но нет страхования ответственности, тогда страхование жилья не возмещает ущерб, причиненный нижнему соседу, и затопивший должен компенсировать соседу ущерб из своих финансовых средств», – пояснила Гилден.

Однако, если у обоих владельцев жилья есть страховка, верхний сосед включил в договор страхование ответственности, и в верхней квартире происходит утечка, в ходе которой повреждается также отделка нижней квартиры, такой ущерб возмещает страховая компания затопившего соседа.

«Независимо от наличия страхования владелец верхней квартиры несет ответственность перед другими лицами за ущерб, начавшийся в его доме. Это означает, что хозяин квартиры, понесший ущерб, имеет право потребовать компенсацию у лица, причинившего ущерб. Если страховки нет, лицо, причинившее ущерб, обязано возместить его самостоятельно», – внесла ясность представитель Seesam в проблемную ситуацию, часто возникающую в многоквартирных домах.