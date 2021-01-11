5G идет в Эстонию: Tele2 и Nokia ударили по рукам

Nokia начнет строительство сети 5G с Tele2 как в Швеции, так и в странах Балтии. Компания подтвердила, что создаваемая технология будет поддерживать как 4G, так и 5G, а также сделает интернет более скоростным. В Tele2 намекнули, что выбрали Nokia из-за облачных сервисов, которые планируется использовать в сети 5G.

Необходимые работы начнутся в этом году.

В Швеции 5G уже стартовала, и Tele2 сообщила, что на сегодняшний день 5G запущена в 30 городах.

Tele2 ранее использовал поддержку Huawei в своей сети 4G, но в октябре прошлого года Швеция запретила использование продуктов Huawei и ZTE в сетях 5G. По данным Reuters, Huawei подала в суд на Швецию.

В прошлом году Telia, конкурент Tele2, объявила, что выбрала компанию Ericsson для построения своей сети 5G в Швеции и Эстонии, с которой технология 5G тестировалась вместе с 2016 года. Соглашение действует до 2025 года. В ноябре Telia сообщила Digigenius, что они откроют сеть 5G на существующих частотах.