Пн, 11.01.2021
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Таави Тийльманн
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5G идет в Эстонию: Tele2 и Nokia ударили по рукам

Tele2.

ФОТО: Tairo Lutter

Телекоммуникационная компания Tele2 объявила, что вместе с финской Nokia приступит к строительству сети 5G в Эстонии, пишет Postimees.

Nokia начнет строительство сети 5G с Tele2 как в Швеции, так и в странах Балтии. Компания подтвердила, что создаваемая технология будет поддерживать как 4G, так и 5G, а также сделает интернет более скоростным. В Tele2 намекнули, что выбрали Nokia из-за облачных сервисов, которые планируется использовать в сети 5G.

Необходимые работы начнутся в этом году.

В Швеции 5G уже стартовала, и Tele2 сообщила, что на сегодняшний день 5G запущена в 30 городах.

Tele2 ранее использовал поддержку Huawei в своей сети 4G, но в октябре прошлого года Швеция запретила использование продуктов Huawei и ZTE в сетях 5G. По данным Reuters, Huawei подала в суд на Швецию.

В прошлом году Telia, конкурент Tele2, объявила, что выбрала компанию Ericsson для построения своей сети 5G в Швеции и Эстонии, с которой технология 5G тестировалась вместе с 2016 года. Соглашение действует до 2025 года. В ноябре Telia сообщила Digigenius, что они откроют сеть 5G на существующих частотах.

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