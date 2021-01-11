ВОЗ: коронавирус мог возникнуть не в Китае

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что коронавирус мог возникнуть и в других странах, а не исключительно в Китае, передает Korrespondent. Однако, по мнению специалистов, важно начать исследование именно с китайского города Ухань, где в декабре 2019 года была зафиксирована большая вспышка COVID-19, заявила представитель международной группы экспертов ВОЗ, декан факультета вирусологии Erasmus MC в Роттердаме (Нидерланды) Марион Купманс телеканалу CGTN.

"На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать, но важно начать с Уханя, где произошла первая большая вспышка. Мы должны быть открыты ко всем гипотезам", - отметила Купманс.

Напомним, что глава ВОЗ 5 января заявил, что он разочарован тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.

«Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия - приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации», - заявил Гебрейесус.