Пн, 11.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Марти Аавик: провакцинируйте Рийгикогу!
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Марти Аавик: провакцинируйте Рийгикогу!

  • Рийгикогу переживает серьезный кризис
  • Внутриполитическую игру вывели на международный уровень
  • Вот что бывает, когда люди не встречаются

Марти Аавик.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Рийгикогу переживает серьезный кризис. Нарушение прав депутатов, представителей народа — это не шутка, на которую можно лишь пожать плечами. Точно так же нельзя назвать пустяком то, что внутриполитическую игру своими необдуманными предложениями вывели на международный, касающийся основ нашей государственности уровень.

Такие вещи случаются, когда люди не встречаются и не общаются. Видимо, в Партии реформ никто не перечитал те предложения, в которых их товарищи по фракции пытались блеснуть иронией. Если бы перечитали, но, наверное, поняли бы, что все-таки всему есть предел.

Конечно, собрания можно проводить и в интернете. Но все мы знаем по собственному опыту, что собраниям, которые проходят с помощью технических помощников, может не хватать чего-то важного. Считывать чувства, мысли и настроения других людей в интернете значительно сложнее, чем сидя, например, в укромном углу в кафе.

Кроме того, мы знаем, что в течение последних месяцев было довольно много дней, когда возникал вопрос, изоляцию какого количества государственных деятелей мы можем перенести, чтобы от этого существенно не пострадала способностью принимать решения.

В разных странах есть разные подходы. В некоторых странах политиков вакцинируют в первую очередь, чтобы показать пример остальным и увеличить доверие к вакцинации. В других странах желают показать, что высокопоставленные лица ждут своей очереди, как и другие люди — с точки зрения репутации приоритетом является подчеркнутая солидарность. Оба варианта возможны, оба можно четко и ясно обосновать.

В Эстонии надо найти 101 вакцину, чтобы наши представители народа смогли нормально работать: разговаривать, защищать свою позицию и искать компромиссы. Также в строю должны быть наше правительство и главы государственных учреждений . Если нормально объяснить, что несколько сотен топовых деятелей следует вакцинировать в одной очереди вместе с медицинскими работниками, чтобы наша маленькая и прекрасная страна могла функционировать, то люди поймут это.

Провакцинируйте Рийгикогу, чтобы можно было выбраться из окопов так называемых культурных войн. Провакцинируйте Рийгикогу в числе прочего для того, чтобы парламент мог обсудить хотя бы ту же стратегию вакцинации и ее порядок. 

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