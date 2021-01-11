Марти Аавик: провакцинируйте Рийгикогу!

Такие вещи случаются, когда люди не встречаются и не общаются. Видимо, в Партии реформ никто не перечитал те предложения, в которых их товарищи по фракции пытались блеснуть иронией. Если бы перечитали, но, наверное, поняли бы, что все-таки всему есть предел.

Конечно, собрания можно проводить и в интернете. Но все мы знаем по собственному опыту, что собраниям, которые проходят с помощью технических помощников, может не хватать чего-то важного. Считывать чувства, мысли и настроения других людей в интернете значительно сложнее, чем сидя, например, в укромном углу в кафе.

Кроме того, мы знаем, что в течение последних месяцев было довольно много дней, когда возникал вопрос, изоляцию какого количества государственных деятелей мы можем перенести, чтобы от этого существенно не пострадала способностью принимать решения.

В разных странах есть разные подходы. В некоторых странах политиков вакцинируют в первую очередь, чтобы показать пример остальным и увеличить доверие к вакцинации. В других странах желают показать, что высокопоставленные лица ждут своей очереди, как и другие люди — с точки зрения репутации приоритетом является подчеркнутая солидарность. Оба варианта возможны, оба можно четко и ясно обосновать.

В Эстонии надо найти 101 вакцину, чтобы наши представители народа смогли нормально работать: разговаривать, защищать свою позицию и искать компромиссы. Также в строю должны быть наше правительство и главы государственных учреждений . Если нормально объяснить, что несколько сотен топовых деятелей следует вакцинировать в одной очереди вместе с медицинскими работниками, чтобы наша маленькая и прекрасная страна могла функционировать, то люди поймут это.