Пн, 11.01.2021
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Марина Кальюранд
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  • Четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
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Четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
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Российская скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате четыре человека погибли, 41 пострадал, 21 госпитализирован.

ДТП произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия", на повороте на деревню Глухово.

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